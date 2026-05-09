Orešković: "Dabro prijeti, Markić okuplja ljude iz Livna da pametuju u Zagrebu, a sunce naše anemično..."

Dalija Orešković oštro je reagirala na izjave saborskog zastupnika Josipa Dabre, ali i na širi društveno-politički kontekst današnjih događanja u Zagrebu, upozorivši kako se, prema njezinu mišljenju, u hrvatskom društvu sve otvorenije normaliziraju revizionizam, proustaška retorika i napadi na ustavne vrijednosti države.

U podužoj objavi poručila je kako "ništa što se danas događa u Zagrebu nije slučajno", tvrdeći da je riječ o kulminaciji procesa koji traje još od događaja na Hipodromu, za koji smatra da nije bio tek koncert, nego "manifestacija sile" usmjerena protiv temeljnih vrijednosti moderne Hrvatske.

Orešković je posebno prozvala Dabru zbog njegovih ranijih izjava o Anti Paveliću, navodeći da takva retorika predstavlja opasnu relativizaciju povijesti i dodatno produbljuje društvene podjele. U istoj objavi osvrnula se i na nekoliko događaja koji se danas održavaju u Zagrebu, među kojima su Hod za život, okupljanja navijačkih skupina te Trnjanski krijesovi, ocijenivši da se kroz njih vodi "sukob između onih koji Hrvatsku poštuju kao antifašističku i sekularnu državu i onih koji žele rehabilitirati vrijednosti NDH".

Kritike je uputila i premijeru Andreju Plenkoviću

Objavu Dalije Orešković prenosimo u cijelosti:

"Ništa što se danas događa u Zagrebu nije slučajno, kulminacija je razvoja od Hipodromskog događaja naovamo. Još jednom ponavljam, to nije bio koncert, već manifestacija sile koja cilja poništiti ustavne temelje naše države.

Danas se u Zagrebu kroz tri događaja odvija sukob između nas koji Hrvatsku volimo i poštujemo na ispravan način, i ovih drugih koji negiraju da je današnja država nastala na temeljima antifašizma, uporno namećući vrijednosti i državnost koja izvire iz ustaške, kvislinške i genocidne NDH.

Josip Dabro kojem je Ante Pavelić vođa svih Hrvata, prijeti da nećemo dugo.

Željka Markić u Hodu za život okuplja ljude iz Livna, grada u BiH, da u Zagrebu pametuju kakve bi zakone o pobačaju trebala imati RH.

Krivo i podobrazovani pripadnici navijačkih skupina BBB i Torcide, organizirani i orkestrirani od strane povijesnih revizionista, stvarat će buku, nasilje i ozračje straha.

Premijer, naše anemično sunce, autor kaosa koji je rođen iz dvostrukih konotacija, blagoglagoljivo poručuje da moramo smanjiti ideološke podjele i da je za sve kriva histerična ljevica koja izmišlja ustaše, dok ju protagonisti ovih opasnih događanja proglašavaju nacionalnim neprijateljima.

Thomphson i DP-ovci su zajednički nazivnik i glavne zvijezde ovih retrogradnih, revizionističkih i proustaških konotacija.

Za dom spremni, sljedbenici poraženih ideologija iz II. svjetakog rata, danas žele postati pobjednička strana.

Zbog svih nas, zbog opstanka ove naše Hrvatska mora ostati vjerna svom ustavnopravnom poretku i identitetu, inače će doista biti pregažena hipodromskim kopitima.

Poštujući pravo na vjeru, Hrvatska mora ostati sekularna i pluralna država, s pravom svakog čovjeka da o svom tijelu sam odlučuje i bira.

Vidimo se danas na Trnjanskim krijesovima!", napisala je Orešković.