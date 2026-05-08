Oprez! Povlači se jedan kuhinjski pribor, odmah ga prestanite upotrebljavati

Riječ je o grabilici/zaimači za juhu proizvođača Brabantia, koju na tržite stavlja trgovački lanac Lesnina. Povlači se proizvod barkoda 8710755250620, a razlog su utvrđene migracije primarnih aromatskih amina.
HAPIH
Proizvod nije u skladu s Uredbom (EZ) br. 1935/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. listopada 2004. o materijalima i predmetima koji dolaze u dodir s hranom i stavljanju izvan snage direktive 80/590/EEZ i 89/109/EEZ, navodi se u obavijesti Agencije za poljoprivredu i hranu.
Podaci o proizvodu:
Proizvođač: BRABANTIA S&S Ltd, 33 Canton Road Hongkong, Kina