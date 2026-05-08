Oprez! Povlači se jedan kuhinjski pribor, odmah ga prestanite upotrebljavati

Državni inspektorat poslao je upozorenje potrošačima o opozivu kuhinjskog pribora iz prodaje.

Riječ je o grabilici/zaimači za juhu proizvođača Brabantia, koju na tržite stavlja trgovački lanac Lesnina. Povlači se proizvod barkoda 8710755250620, a razlog su utvrđene migracije primarnih aromatskih amina.

Proizvod nije u skladu s Uredbom (EZ) br. 1935/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. listopada 2004. o materijalima i predmetima koji dolaze u dodir s hranom i stavljanju izvan snage direktive 80/590/EEZ i 89/109/EEZ, navodi se u obavijesti Agencije za poljoprivredu i hranu.

Podaci o proizvodu:

Proizvođač: BRABANTIA S&S Ltd, 33 Canton Road Hongkong, Kina

Dobavljač: Brabantia S&L Belgium NV, Overpelt, Nizozemska

Maloprodaja: Lesnina H d.o.o., Dugopolje

Zemlja podrijetla: Kina

Obavijest se odnosi isključivo na proizvod s gore navedenim podacima.