Oprez! Povlači se mnogo hrane za bebe: "Razumijemo da može biti uznemirujuće..."

Državni inspektorat Republike Hrvatske obavještava potrošače o opozivu sljedećih proizvoda: Aptamil Pronutra Pre, Aptamil Pronutra 1, Aptamil Pronutra 2, Aptamil Pronutra 3, Aptamil Profutura DuoAdvance Pre, Aptamil Profutura DuoAdvance 1, Aptamil Profutura DuoAdvance 2, Miulumil Pre i Milumil 1.

Navedena hrana za dojenčad povlači se zbog utvrđenog toksina cereulida u sadržaju. Fotografije i točne brojeve serija koje se povlače dostupne su OVDJE.

Podaci o proizvodu:

Proizvođač: Danone Deutschland GmbH, Njemačka

Maloprodaja: Müller trgovina Zagreb d.o.o.

"Molimo provjerite imate li navedene proizvode te odmah prestanite s upotrebom! Povrat proizvoda moguć je u bilo kojoj Müller poslovnici. Plaćeni iznos bit će Vam vraćen i bez predočenja pripadajućeg računa", napisali su iz Müllera.

Novi opoziv

Iz DIRH-a su objavili i popis serija Aptamil hrane za bebe koja se povlači, a informaciju je objavila tvrtka AWT International d.o.o. koja proizvod stavlja na police. Također se radi o toksinu cereulidu u sadržaju.

"Zdravlje i dobrobit vaše bebe ono je što nam je najvažnije, i razumijemo da nedavna povlačenja proizvoda dohrane za dojenčad mogu biti uznemirujuća i zbunjujuća. Ako ste kupili proizvod sa popisa, ljubazno vas molimo da ga vratite na prodajno mjesto (trgovina u kojoj ste ga kupili). Podržat će vas u skladu sa njihovim procesom zamjene proizvoda ili povrata novca. Molimo ponesite proizvod i, ako je moguće, dokaz o kupnji", napisali su i dodali kako su proizvodi na policama sigurni za kupovinu, dok su nesigurni povučeni.

Opoziv hrane za bebe Foto: HAPIH

Podaci o proizvodu:

Distributer: AWT International d.o.o., Slavonska avenija 52a, Zagreb

Povlači se iz još jedne drogerije

Državni inspektorat Republike Hrvatske obavještava potrošače o opozivu sljedećih proizvoda:

APTAMIL 1 PRONUTRA ADVANCE 800G, EAN kod: 4056631001226, Lot/serija: 20260727, Datum isteka: 27.07.2026.

APTAMIL 1 PRONUTRA ADVANCE 800G, EAN kod: 4056631001226, Lot/serija: 20261127, Datum isteka: 27.11.2026.

APTAMIL 2 PRONUTRA ADVANCE 800G, EAN kod: 4056631001240; Lot/serija: 20260619, Datum isteka: 19.06.2026.

APTAMIL 2 PRONUTRA ADVANCE 800G, EAN kod: 4056631001240; Lot/serija: 20260719, Datum isteka: 19.07.2026.

APTAMIL 2 PRONUTRA ADVANCE 800G, EAN kod: 4056631001240; Lot/serija: 20260908, Datum isteka: 08.09.2026.

APTAMIL 2 PRONUTRA ADVANCE 800G, EAN kod: 4056631001240; Lot/serija: 20261130, Datum isteka: 30.11.2026.

APTAMIL 2 PRONUTRA ADVANCE 800G, EAN kod: 4056631001240; Lot/serija: 20261219, Datum isteka: 19.12.2026.

APTAMIL 3 PRONUTRA ADVANCE 800G, EAN kod: 4056631001264, Lot/serija: 20260619, Datum isteka: 19.06.2026.

APTAMIL 3 PRONUTRA ADVANCE 800G, EAN kod: 4056631001264, Lot/serija: 20260718, Datum isteka: 18.07.2026.

APTAMIL 3 PRONUTRA ADVANCE 800G, EAN kod: 4056631001264, Lot/serija: 20260910, Datum isteka: 29.11.2026.

APTAMIL 3 PRONUTRA ADVANCE 800G, EAN kod: 4056631001264, Lot/serija: 20261218, Datum isteka: 18.12.2026.

APTAMIL PRONUTRA 1 1, 2 KG, EAN kod: 4056631003879, Lot/serija: 20261211, Datum isteka: 11.12.2026.

APTAMIL PRONUTRA 2 1, 2 KG, EAN kod: 4056631003725, Lot/serija: 20261212, Datum isteka: 12.12.2026.

Razlog povlačenja je utvrđena prisutnost toksina cereulida u sadržaju.

Detalji o povlačenju i opozivu proizvoda dostupni su i na web stranici drogerije BIPA, koja je proizvode stavila na tržište.

Podaci o proizvodu:

Distributer: AWT International d.o.o., Zagreb

Maloprodaja: BIPA d.o.o., Zagreb