Provjerite police: Povlači se jedna vrsta začina

Državni inspektorat Republike Hrvatske obavještava potrošače o opozivu proizvoda AliBaba Jeera Powder, (Kumin u prahu 100g i 400g), LOT: L15.05.2027, najbolje upotrijebiti do 15.05.2027., zbog utvrđene prisutnosti pirolizidinskih alkaloida u proizvodu. Glavni zdravstveni rizici pirolizidinskih alkaloida odnose se na jetru i genotoksičnost.

Proizvod nije u skladu s Uredbom Komisije (EU) 2023/915 od 25. travnja 2023. o najvećim dopuštenim količinama određenih kontaminanata u hrani i o stavljanju izvan snage Uredba (EZ) br. 1881/2006, te pripadajućim izmjenama i dopunama.

Podaci o proizvodu

Dobavljač: Fresh Tropical Sri By Jawad, Via Cadore 12, 20822 Seveso, Italija

Stavlja na tržište: KATHMANDU MART d.o.o., Zagreb, Ulica Petra i Tome Erdodyja 17.

AliBaba Jeera Powder Foto: HAPIH