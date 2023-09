Oporba u problemima, dobre vijesti za Plenkovića: "Sve ovo puno više sliči na raspadanje nego na zbijanje redova"

Izborna godina se bliži pa je stranka Centar na izvanrednoj skupštini odlučila ulaštiti tehnikalije. Ne diraju ih niti košarica Dalije Orešković niti brojne afere koje se vežu uz njihovu stranku, a koje dobro drmaju Split. Kažu, pripremaju se za izbornu godinu, i to uz slogan "Ili HDZ ili Hrvatska".

"70 posto građana Hrvatske želi Hrvatsku bez HDZ, pitamo se pitanje je li to moguće. Mi mislimo da je to moguće da to nije lako mi smo to napravili i znamo kako se to radi u Splitu", rekao je predjsednik stranke Ivica Puljak. No način na koji se radi u Splitu, ne odgovara svima od centra na lijevo.

"Ono što se mi uvijek trudimo je dati sve od sebe i najbolje od sebe, da implementiramo svoj program da ga provodimo i da ljudi nam povjeruju da zaista možemo mijenjati hrvatsku", objasnio je Puljak.

Reporter Dnevnika Nove TV Hrvoje Krešić komentirao je oporbu u studiju Dnevnika. "Teško se Puljak može nadati nekakvom ozbiljnijem partnerstvu, manevarski prostor mu je poprilično uzak, vidimo da na ljevici nema baš puno razumijevanja za centar. Sam Puljak će reći da on neće koalirati s desnim strankama tako da mu ostaje traženje nekog partnerstva u centru i tu je sužen prostor, jer recimo HSLS, jedna od najstarijih stranaka centra je dio vladajuće većine."

"Ne znamo još što se događa, jer su vrlo brzo nakon osnutka utihnuli okupljeni oko župana Kninsko-šibenskog županije i njegove stranke tako da sve ovo što se zapravo događalo danas i što se općenito u nekoliko zadnjih mjeseci događa, puno više liči na raspadanje nego na zbijanje redova. U konačnici znamo da nakon ovakvog razlaza jednog dijela stranke, drugog dijela stranke, nekih prijašnjih partnera, teško da možemo očekivati lijepe tonove pune razumijevanja između Dalije Orešković i bračnog para Puljak koji su donedavno, dakle Marijana Puljak, bili i u istom saborskom klubu. Tako da nisam baš siguran da, ako nastave ovako imaju velika očekivanja uoči parlamentarnih izbora."

Dobre vijesti za predsjednika

"Za Andreja Plenkovića to znači jednim dobrim dijelom miran san. Dakle, ako se oporba u ovom trenutku ne može konsolidirati, ako ne mogu prilično jasno rasporediti svoje adute po izbornim jedinicama, zacrtati sebi kako će napadati, međusobno se dobro koordinirati, to je sve za Andreja Plenkovića jako dobra vijest. Tim više ako pojedinci iz oporbe ostavljaju dojam da padaju na istim onim stvarima za koje su kritizirali HDZ. Dakle, ako padaju na nepotizmu, na netransparentnosti kao što će netko reći da je slučaj sa Splitom i s Ivicom Puljkom."

"Reći će da ono što sada slijedi nije baš pametno s obzirom na koalicije koje su do sada pokušavale stranke u kojem su do sad bili, Možemo u Zagrebu također ostavlja dojam da imaju problema sa snalaženjem iako su već dvije godine na vlasti, da imaju problema s upravljanjem velikim sustavom, sve to skupa su za Andreja Plenkovića dosta dobre vijesti."

