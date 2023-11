Oporba se zbog Anušića obrušila na Plenkovića: "To je i znak slabljenja Plenkovića"

Lijevi dio saborske oporbe ocijenio je u ponedjeljak predlaganje osječko-baranjskog župana Ivana Anušića za novog ministra obrane kao svojevrsno uspostavljanje unutarstranačke ravnoteže, a desni dio kao znak slabljenja Andreja Plenkovića unutar HDZ-a.

"Prijedlog Ivana Anušića za novog ministra obrane samo po sebi nije iznenađenje, očekivalo se da bi to mogao biti upravo on, prvo zato što je iz Slavonije, a drugo, čini mi se da premijer time na neki način i pacificira župana Anušića koji je bio jedan od rijetkih unutar HDZ-a koji je pružao neki otpor prema njemu", komentirala je Sandra Benčić (Možemo!).

"To je sigurno činio puno lakše i bolje s pozicije župana nego što će to činiti s pozicije ministra. Plenkoviću je bolje svoje neprijatelje ili one koji mu barem pružaju otpor držati bliže sebi", dodala je Benčić.

Pročitajte i ovo Tisuće evakuirane VIDEO Islandu prijeti velika erupcija vulkana: "Izgleda nerealno, poput ratne zone"

Benčić nije htjela komentirati hoće li se sada poboljšati odnosi Ministarstva obrane i Ureda predsjednika, rekavši da očekuje od obojice da ispunjavaju zakonski propisane obaveze i da surađuju kada trebaju.

"Nije me briga za njihove međusobne odnose jer oni nisu tu kao osobe neko kao institucije, poručila je.

Bauk: Unutarstranačko peglanje

I saborski zastupnik SDP-a Arsen Bauk prijedlog imenovanja Anušića vidi kao unutarstranačko peglanje# odnosno uspostavljanje neke unutarstranačke ravnoteže.

"Očekivao sam civila i političku osobu i to se dogodilo", izjavio je Bauk.

"S obzirom da je Anušić znao iskazivati stavove koji su nekada bili drugačiji od stavova premijera, što se tiče odnosa prema vrhovnom zapovjedniku i bespogovornog slušanja predsjednika Vlade povući ću se pola koraka unatrag", rekao je.

Pročitajte i ovo Promjene u Britaniji VIDEO Reporter ostao u šoku kad je shvatio tko će biti novi ministar: "Mislim da nisam poblesavio. Još uvijek to probavljam"

Poručio je i kako će Anušić sada morati preispitati svoju izjavu iz 2021. da je Miloradu Pupovcu istekao rok trajanja, jer bez njihovih glasova (SDSS-a) ne bi mogao biti ministar. Osvrnuo se i na imenovanje Anušića kao potpredsjednika Vlade.

"Sada imamo šest potpredsjednika Vlade , možda da se razmisli o povećanju za još dva pa da ih onda bude osam jer šest je jednako neefikasno kao i osam", kazao je Bauk.

Grmoja: Loš potez

Nikola Grmoja (Most) u "velikoj pomirbi unutar HDZ-a" vidi znak da HDZ u stvarnosti stoji puno lošije nego u, kako je kazao, fabriciranim, namještenim anketama i da se Plenković pokušava spasiti od izvjesnog poraza u Slavoniji.

Što se tiče Anušića, ocijenio je da je to loš potez jer je vezao svoju sudbinu uz Plenkovićevu Vladu na odlasku.

"To je i znak slabljenja Plenkovića unutar HDZ-a, jer, sjetimo se, riješio se ministrice (Nataše) Tramišak koja je bila vezana uz Anušića da bi sada Anušića imenovao u Vladu kao potpredsjednika Vlade i ministra obrane", kazao je.

Pročitajte i ovo Nakon Zagreba Dobre vijesti: I splitski KBC odobrio lijek za djecu izrazito niskog rasta

"Riječ je o slabljenju Plenkovića koji sada očito mora povlačiti poteze koji ne jačaju njegov položaj u stranci kao prije, ovaj potez ga slabi, nego poteze koji mogu spasiti HDZ od gubitka izbora, ali sam uvjeren da im ni ovaj manevar neće pomoći", poručio je Grmoja.

Penava: Poraz Plenkovićeve politike upravljanja

Ivan Penava (Domovinski pokret) smatra da je imenovanje osječko-baranjskog župana Anušića na mjesto potpredsjednika Vlade i ministra obrane poraz Plenkovićeve politike upravljanja HDZ-om.

"Plenkovićevo dosadašnje koaliranje s SDSS-om koštalo ga je desnog krila unutar HDZ-a. Stoga je primoran na kozmetičke izmjene ne bi li stvorio dojam kako je HDZ domoljubna i nacionalna opcija, a svemu tome ne doprinosi ni činjenica kako Domovinski pokreti kontinuirano raste iz mjeseca u mjesec", poručio je.

"O svemu najbolje govori i apsurd kako je na Banožićevo mjesto postavljen čovjek s kojim je Banožić bio u direktnom sukobu radi različitih stajališta", dodaje Penava.

Pročitajte i ovo Istraga u tijeku Mladić koji se otrovao lužinom u kafiću pušten iz bolnice, njegova obitelj kaže: "Nitko nas nije zvao"

Sandra Benčić u izjavi za medije upozorila je i kako cijelu situaciju prate još neki problemi: to što je Mario Banožić razriješen na način da je to samostalno, bez ostatka Vlade i bez sjednice Vlade, a i bez odluke saborske većine odlučio sam premijer Plenković.

"Za Vladu i sve njene članove glasa Hrvatski sabor, a tako bi trebalo biti i kod razrješenja, osim u slučaju kada ministar sam da ostavku, tada je predsjednik Vlade može sam prihvatiti. Prema našem tumačenju i Ustava i Zakona o Vladi, predsjednik Vlade ne može sam razriješiti ministra", smatra Benčić.

Benčić: Gdje je toksikološki nalaz?

Drugim velikim problemom smatra to što još uvijek nema toksikološkog nalaza za Banožića što je čudno jer pacijenti kada se zaprime mora im se napraviti toksikološki nalaz, i zbog njihova liječenja.

"Sigurni smo da je neki toksikološki nalaz napravljen odmah, ali o njemu se ne komunicira u javnosti. Ono što je najgore jest da je policija napravila kvalifikaciju kaznenog djela i podnijela kaznenu prijavu bez toksikološkog nalaza, o kojemu itekako može ovisiti kvalifikacija tog kaznenog djela i zapriječeni minimum", kazala je Benčić.