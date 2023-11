VIDEO Reporter ostao u šoku kad je shvatio tko će biti novi ministar: "Mislim da nisam poblesavio. Još uvijek to probavljam"

Mnogi novinari i politička analitičari iz Velike Britanije već su navikli da se tijekom smjena u vladu vrate otprije poznata lica, ali je reporter BBC-a Henry Zeffman svejedno ostao iznenađen kada je vidio da David Cameron ulazi u ured premijera Rishija Sunaka.

Zeffman nije mogao sakriti šok nakon što je ugledao bivšeg premijera koji se politikom nije bavio otkad je 2016. godine dao ostavku.

"Malo sam umoran, ali mislim da nisam poblesavio. Dopustite mi da vam ispričam što se upravo dogodilo", rekao je reporter u kameru.

"David Cameron upravo je ušao u Downing Street. Mislim, ne znam, ali mislim da to znači da će on biti novi ministar vanjskih poslova. Mislim da će Davida Camerona, koji je bio premijer od 2010. do 2016. bio premijer i koji se sedam godina ne bavi politikom, Rishi Sunak učiniti ministrom vanjskih poslova. Još uvijek to probavljam, ali sigurno će dobiti posao u vladi", dodao je.

Former Prime Minister David Cameron could be about to return to Government.



Chief political correspondent Henry Zeffman had more details on #BBCBreakfasthttps://t.co/jczP3AB807 pic.twitter.com/pZEMVaeUM9