Novi tjedan, nova promjena vremena: Meteorolog Dnevnika Nove TV otkriva detalje

Sljedeći tjedan donosi u prvom redu osjetno toplije vrijeme, koje će biti posebno izraženo u kopnenim krajevima. Dijelom, u ponedjeljak i utorak još uvijek i sunčano, no prema sredini tjedna ipak ide i nova promjena.

U nedjelju je, u većini krajeva bilo dosta sunca, ugodno vrijeme pod prevladavajućim utjecajem anticiklone. U polju visokog tlaka ostajemo i narednih dana, no nećemo u potpunosti moći izbjeći utjecaj niti visinske doline uz koju je vezan ovaj prostrani ciklonalni sustav na sjeveru Europe. Iako se čini daleko od nas, zbog međusobnog odnosa zračnih masa, u jugozapadnoj struji će nam pritjecati topao, te povremeno vlažan zrak. Do spuštanja ove fronte pred Alpe sljedećih dana i formiranja ciklone, vrijeme će biti znatno toplije, sve promjenjivije, a od sutra na sjevernom Jadranu i u gorju bit će moguće i po malo kiše.

Prvo jutro u novom tjednu na istoku i jugu zemlje bit će sunčano, a zapadnije dijelom vedro. Pri tom uglavnom u gorju i na sjevernom Jadranu povremeno može biti povećane naoblake. Rijetko, prema istoku i jutarnja magla. U većini zemlje će puhati slab do umjeren južni i jugozapadni vjetar. No u gorskim predjelima i na sjeveru zemlje može biti i jak, a na mahove i olujan. U Dalmaciji ponegdje može biti malo bure. Jutro ipak nešto manje hladno nego proteklih dana, očekuje se, u unutrašnjosti između -1 i 4, uz jugozapadnjak ponegdje i više, a na Jadranu od 6 do 10 stupnjeva.

Poslijepodne u središnjoj Hrvatskoj djelomice sunčano, i još toplije nego danas. Puhat će slab do umjeren, na sjeveru i u višim predjelima i jak jugozapadnjak, pri čemu može biti i olujnih udara. Najviša dnevna temperatura će biti oko 14 stupnjeva.

U Slavoniji i Baranji prevladavat će sunčano. Puhat će slab, ponegdje umjeren južni i jugozapadni vjetar, a temperatura će biti od 9 do 13 stupnjeva. U gorskoj Hrvatskoj sutra i na sjevernom Jadranu djelomice sunčano, ali povremeno uz povećanu naoblaku: osobito u Gorskom kotaru i na širem riječkom području gdje pri tom postoje šanse i za malo kiše. Vjetar slab, umjeren, na moru većinom južni, a u gorju jak jugozapadnjak. Najviša dnevna temperatura, u gorju 10ak, a na sjevernom Jadranu između 13 i 16 stupnjeva.

Dalmaciju očekuje djelomice ili pretežno sunčano vrijeme. Najsunčanije će biti na krajnjem jugu. Danju će puhati većinom slab južni vjetar, a temperatura će biti, najčešće ugodnih 15 stupnjeva.

Od utorka nas sa zapada očekuje postupno oblačnije vrijeme. U drugom dijelu dana u gorskoj i središnjoj Hrvatskoj bit će i mjestimične kiše. Potom sredinom tjedna promjenjivo ili pretežno oblačno, povremeno s kišom koja će i u srijedu još biti izglednija na zapadu, a oborina u gorju pri tom može biti obilnija. Vjetar će u drugoj polovici tjedna promijeniti smjer, južnu komponentu zamijenit će sjeverna pa će se i temperatura sniziti.

I na Jadranu će od utorka vrijeme biti promjenjivije, osobito na sjevernom dijelu gdje će povremeno i kišiti. U Dalmaciji više sunčanih razdoblja, dok se kiša na jugu očekuje uglavnom u četvrtak kad lokalno može biti i izraženijih i obilnijih pljuskova. Puhat će većinom umjereno jugo, u četvrtak će postupno okretati na sjeverozapadnjak, a navečer će podno Velebita zapuhati jaka bura. Temperatura se na moru sljedećih dana neće značajnije mijenjati.

Dakle, prema sredini tjedna rastu šanse za kišu. S južinom na kopnu prvo osjetno toplije, a potom prema vikendu opet zahladnjenje.

Pročitajte i ovo Božić dolazi Sezona blagdana je počela! Upalili dva milijuna lampica, platili ih 750.000 eura

Pročitajte i ovo "Manipulacije i kontradikcije" MUP se oglasio o navodnim tajnim letovima i zataškavanju