Neki roditelji pravdaju izostanke djeci čak i po 300 sati godišnje: Ravnateljima je prekipjelo

Izostanaka u školama je sve više. Oko 40 posto izostanaka pravdaju roditelji, pokazala je analiza Udruge ravnatelja.

"U svakom slučaju liječnici pravdaju manje izostanaka, 30 posto", rekla je Suzana Hitrec, predsjednica Udruge ravnatelja srednjih škola. Roditelji imaju pravo pravdati tri dana uzastopno. Neograničeno. Ima onih koji to koriste često pa i kad ne bi baš trebali.

"Onda se to i vidi, pogotovo kada su neki malo teži godišnji i polugodišnji ispiti, kada učenici odjednom se razbole i onda već drugi dan dođu u školu, nekako se taj uzorak ponavlja, onda se zna da su to iskoristili da ne prisustvuju pisanju ispita", rekao je Denis Žvorc, ravnatelj OŠ Petra Preradovića.

Stoga Udruga ravnatelja srednjih škola traži da se to ograniči. Žele izmjenu pravilnika. "Ono što smo mi ravnatelji zajednički zaključili jest da bi taj razuman broj dana bio 12 dana u cijeloj godini. I to je puno, to je otprilike 84 sati, ali više od toga smatramo da nije primjereno", nadodala je Hitrec.

Drugi prijedlog je da nakon određenog broja izostanaka, naprimjer 25 posto, učenik mora pristupiti predmetnom ispitu da bi bio ocijenjen. "Mislim da bi bilo idealno da se vrati kako je bilo nekada, a to je da roditelji i dalje imaju pravo opravdati do tri dana uzastopno, ali dvaput godišnje tako da je to bilo ustvari jedanput po polugodištu", objasnio je Žvorc.

Prošle školske godine izostanaka je bilo kao nikada do sad – više od 40 milijuna sati. Čak 10 milijuna više nego, primjerice, prije 10 godina.

"Ja sam pravdala izostanke isključivo kada su bili opravdani, na taj način se uči djecu da prihvaćaju obaveze", rekla je Marija. "Ja mislim čak da treba ograničiti pravdanje roditeljima. Ne ovako otvoreno na tri dana, to je jako puno vremena, iskreno", rekao je Siniša.

Kad se i roditelje uhvati u laži, onda su ovo najčešća opravdanja:

"Da je njihovo dijete bilo anksiozno, bilo ga je strah pa su ga ostavili kod kuće, a ustvari su samo kratkoročno riješili problem, a dugoročno su napravili veliku štetu jer je to ustvari izbjegavanje odgovornosti", rekla je Hitrec.

U Ministarstvu znanosti, obrazovanja i mladih kažu da je za iduću godinu u planu izrada dvaju novih zakona te da će se nakon njihova donošenja krenuti u izradu novih pravilnika.

"Pri izradi zakonskih i podzakonskih akata Ministarstvo će, kao i do

sada, kroz rad povjerenstava konzultirati sve relevantne dionike s ciljem postizanja kvalitete i učinkovitosti propisa", priopćili su iz Ministarstva.

I dodaju da škola i sad ima mogućnosti reagirati u slučaju nepravilnosti i sumnje u zlouporabu opravdavanja izostanka učenika.

