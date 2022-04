Ljubav prema domovini iskazuje se na različite načine. Neki to vole pokazati zastavama. U Zagrebu je tome, između ostalog, vrlo bio sklon bivši gradonačelnik Milan Bandić. Njega više nema, zastave su još tu. Kao i trošak njihova održavanja koji je sve samo ne nezanemariv.

Održavanje, dizanje, spuštanje, zamjena... toliko je posla sa zastavama i nakon što budu sašivene, dopremljene i postavljene. Vjetar njima vitla, pod okom sunca blijede, šiba ih kiša... vrijeme im nije prijatelj. A ponekad ni oni koji ih postavljaju.



Baš ovih dana, učinilo se jednom čitatelju DNEVNIK.hr-a, zastave u Zagrebu na pojedinim rasvjetnim stupovima krivo stoje.

Opet krive zastave u Zagrebu? Foto: DNEVNIK.hr



Što se dogodilo i kako će uopće izgledati novi raspored zastava u hrvatskoj metropoli, moglo bi biti jasnije već za koji sat kad na ta pitanja odgovori zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević.



On je, podsjetimo, krajem prošloga ljeta najavio da će smanjiti broj jarbola i zastava po Zagrebu: ''Mislim da nije potrebno toliko zastava po gradu i da to stvara dodatni trošak. Možemo ih imati manje u boljem stanju''.



Jer tijekom proteklih pet godina gotovo osam milijuna kuna isparilo je iz džepova Zagrepčanki i Zagrepčana da bi gradom po jarbolima i rasvjetnim stupovima moglo vijoriti 15.000 zastava zahvaljujući pokojnome gradonačelniku Milanu Bandiću, koji je onomad pri nabavi ustvrdio: ''Nije to nikakav novac, a možda građane educiramo, kao u Americi, da vole svoju zemlju. Kad ih stavimo na sve strane, možda bandijere počnu visjeti i na balkonima za hrvatske blagdane''.

Ljubav koja nema cijene

A visile su jedno vrijeme zastave na jarbolima i ispred sjedišta televizijskih kuća - zahvaljujući Bandiću, koji ih je dao postaviti nakon što su mediji preispitivali nužnost iskazivanja gradonačelnikove ljubavi prema domovini zastavama na račun građana. ''Premalo to košta da vi gledate hrvatske bandijere ispred svojih televizija. A vi ste toliko sretni da to gledate'', poručio je Bandić tada novinarima.



A gledati se i trošiti u Zagrebu moglo svašta pa tako i krivo postavljene zastave, naime, upravo se prije pet godina baš Bandiću taman uoči obljetnice Oluje dogodio gaf - na Domovinskom mostu zalepršala je zastava koja je bila sašivena naopako. Počinjala je plavom, a završavala crvenom bojom kao nekadašnja zastava bivše SFRJ.

Inače, isticanje krivo sašivene zastave kažnjivo je zakonom s obzirom na to da se u grbu i na zastavi ništa ne smije mijenjati, a prema Zakonu o grbu, zastavi i himni također je zabranjeno javno isticati dotrajale, neuredne, poderane ili na drugi način oštećene grbove ili zastave Hrvatske. Međutim, često građani, i ne samo u Zagrebu, svjedoče upravo suprotnom.



Za podizanje i spuštanje zastava, održavanje i podmazivanje sajli, kolotura i jarbola te izvanredne popravke i godišnji pregled zadužene su četiri tvrtke. Za same jarbole zadužena je bila tvrtka Tehmar do 15. prosinca prošle godine. Za održavanje, dizanje i spuštanje zadužene su tvrtke Elicom, Pismorad, Pirić promet i Ši-La-Co, a sve imaju ugovor do 2022. Grad Zagreb je nedavno krenuo u potragu za tvrtkom koja će brinuti za redovno održavanje.