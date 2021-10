Prošlo je sedam mjeseci od smrti Milana Bandića i četiri mjeseca otkako Zagrebom upravlja Tomislav Tomašević. Zaredale su smjene, ostavke... Posljednjih tjedana svjedoci smo odlaska nekih od imena koja se usko vezuju za pokojnog gradonačelnika Bandića.

No, bitnije od svega jest da su nakon njegove smrti uslijedile istrage USKOK-a, ali i uhićenja njemu bliskih osoba i suradnika. Otkrilo se tako još jednom kako se poslovalo u Zagrebu - mitom, pogodovanjem.

Pred novim gradonačelnikom je težak zadatak - prerezati sve krakove korupcijske hobotnice koja se za vrijeme vladavine njegova prethodnika - širila godinama.

Nakon nedavne serije članaka portala H-Alter o pritužbama na rad ravnateljice Poliklinike za zaštitu djece Grada Zagreba Gordane Buljan Flander i sudske zabrane nastavka pisanja istih, Tomašević je smijenio Upravno vijeće poliklinike, a ravnateljica je dala ostavku i to uživo u Dnevniku Nove TV.

Ostavke su dali i nekada bliski suradnici pokojnog gradonačelnika Gzim Redžepi i Natalija Prica. Dio Bandićeve klike nakon njegove smrti, završio je pod istragom USKOK-a.

"Nedvojbeno je da je on neosuđivan preminuo. Neosuđen zapravo. Čudno, ali je tako. Kao da je Deux ex Mahina u staroj Grčkoj, Bog je odlučio da glavnog junaka odvede sa scene. I ostali smo sada bez glavnog junaka i svi stoje i gledaju", kazao je Slavko Kojić, bivši pročelnik Ureda za financije Grada Zagreba, u prilogu reporterke Provjerenog Ane Malbaše.

Uhićenja, smjene i ostavke

Četiri mjeseca poslije - uhićenja Bandićevih poznanika, prijatelja, suradnika. Njihove smjene i ostavke.

"Gospodine gradonačelniče, ja vam večeras podnosim neopozivu ostavku", kazala je Gordana Buljan Flander, bivša ravnateljica Poliklinike za zaštitu djece Grada Zagreba u Dnevniku Nove TV, 23. rujna 2021.

"Problemi s kojima se mi suočavamo kao nova gradska uprava su problemi koji su se gurali pod tepih više od dva desetljeća", rekao je Tomislav Tomašević, zagrebački gradonačelnik.

Nekoliko afera je isplivalo u javni prostor nakon što je zagrebački gradonačelnik preminuo.

"Kikiriki akcije što se tiče financijskog iznosa", smatra Renato Petek, zastupnik u gradskoj skupštini Grada Zagreba.

"Najvažnija stvar u ovom, poruka je, da je Milan Bandić bio korumpiran", rekao je Ivan Pandžić, istraživački novinar 24sata.

A dok je bio živ, nije se mogla sudski do kraja privesti niti ona jedna zbog koje je bio i uhićen.

"Nakon što je čovjek umro, istrage su krenule"

"Naravno da je ovo zanimljivo. Pa s neke strane suspektno da, nakon što je čovjek umro, sad su sve istrage krenule", navodi Željko Cvrtila, bivši policijski kriminalist i stručnjak za sigurnost.

U aferi Agram bio je optužen da je sa suradnicima, od kojih je jedan poduzetnik Petar Pripuz, oštetio grad za oko 20 milijuna kuna. Sada se izgleda i ta afera privodi kraju.



"Ponavljam da nisam počinio kazneno djelo koje mi se stavlja na teret", kazao je Pripuz, okrivljeni poduzetnik, 21. rujna 2021.

Nitko ne zna koliko će trebati da se razbije Bandićeva korupcijska hobotnica koja se stvarala godinama, ali je vidljivo i jasno da se ona krenula lomiti.

"Mi moramo raščistiti prošlost da bi mogli ići naprijed", smatra gradonačelnik Tomislav Tomašević.

Skinuta četiri kraka hobotnice

Posljednji dan mjeseca lipnja pamtit će se po velikoj USKOK-ovoj antikorupcijskoj akciji. Skinuta su četiri kraka te hobotnice - davanje mita, trgovanje utjecajem i zlouporabe položaja i ovlasti.

Novinari su jedan krak počeli razbijati mnogo prije te akcije. Poput malverzacija vezane uz adventske kućice.

"Novinari mogu biti istraživači, ali ne mogu biti istražitelji. Mi nemamo prisup koji ima PNUSKOK da mogu sa sudskim nalozima tajno pratiti i prisluškivati", istaknuo je Ivan Pandžić, istraživački novinar 24sata.

Prisluškivali su zato istražitelji. Prikupili stotine minuta materijala. I otkrili, među ostalim, da je pokojni Milan Bandić pogodovao svojem vozaču Zdravku Krajini i ugostitelju Denisu Mohenskom kojeg zovu i kralj Adventa kako bi dobio atraktivne lokacije za kućice tijekom raznih manifestacija i Adventa, a u zamjenu za dio dobiti. Podijelili su 5 milijuna kuna.

"Dakle, to je sustavna korupcija", zaključuje Pandžić.



USKOK sumnja da je Bandić primio mito od 50.000 eura od poduzetnika Milana Lončarića za legalizaciju svojih nekretnina i radove na njima. U tome je posredovao nekadašnji ravnatelj HRT-a Kazimir Bačić.

"To je nacionalna sramota. Da ravnatelj nacionalne televizije bude uhićen zbog sumnje u koruptivne radnje", kazao je saborski zastupnik Nikola Grmoja 30. lipnja 2021.

Bandić i Bačić su, tvrdi USKOK, pomagali Lončariću da realizira projekt "Vrtovi svjetla". Gradi se na mjestu tvorničkog kompleksa, a htjeli su da se sruši toranj koji je kulturno dobro kako bi imali više mjesta.

Bačić mu je svojim utjecajem trebao omogućiti povoljnije uvjete kreditiranja za projekt za što je, sumnja USKOK, dobio stan u vrijednosti od najmanje milijun kuna.

"Milan Bandić se trudio ne biti direktno umješan u nešto, uvijek je bilo neko opravdanje, uvijek je bio netko drugi kome se išlo, uvijek je bio neki posrednik koji je nosio, tako da se to uklapa u taj model. Samo da baš glavni ravnatelj sebi dozvoli takvu stvar, to je očito isto jedan, po meni, poremećen sustav da ti za to posredništvo ideš dobiti još jedan stan, a već si bogat čovjek", smatra Ivan Pandžić, istraživački novinar 24sata.

Snimljen kako traži da se namještaju natječaji

Milan Bandić je i za života snimljen kako direktno traži da se namještaju natječaji. "Je l' ti znaš da je to dijete moje familije, koji je bio u Tigrovima i jedva ostao živ. Pa je l' vi osjećate ovu zemlju majku vam Božju j....", kazao je Milan Bandić, zagrebački gradonačelnik 2000. - 2021., 29. travnja 2019.

Tu je i afera oko šefa bolnice Srebrnjak. Od Ane Stavljenić Rukavine, bivše predsjednice Upravnog vijeća bolnice i nekadašnje pročelnice Stručne službe gradonačelnika Zagreba tražio je da provedu njegov naum. One su, sumnja USKOK, na to pristale.

"Osjećam se prazno, kao ispuhani balon, nema tu posebne sreće ni zadovoljstva, meni je drago da je proradila pravna država", opisao je Boro Nogalo, bivši ravnatelj Srebrnjaka, 30. lipnja 2021.

"Policija, DORH, USKOK rade svoj posao samostalno, neovisno, nepristrano, tajno i kada se tako radi onda sigurno da ćemo nastaviti s iskorjenjivanjem korupcije", komentirao je premijer Andrej Plenković 30. lipnja 2021.

A baš je HDZ na čelu s Plenkovićem koalirao s Bandićem.

"Simptomatično je da tek kada je nakon lokalnih izbora u svibnju, kada više nikako nije bilo mogućnosti da Milan Bandić i HDZ formiraju vlast, to jest stranka Milana Bandića, onda se krenulo sa svim tim", navodi Ivan Pandžić, istraživački novinar 24sata.

Neki načelnici štitili Bandića

Bandićevi kadrovi su bili i još uvijek jesu posvuda. Nije ih manjkalo ni u policijskom sustavu. Kriminalist Željko Cvrtila otkriva da su neki načelnici, dok je on bio zaposlenik MUP-a, štitili Bandića.

"Izvršili smo kontrolu tada u Odjelu za gospodarski kriminalitet PU zagrebačke i našli smo neke prijave koje nisu bile procesuirane. Tadašnji načelnici su smijenjeni, disciplinski kažnjeni, ali to znači da je bilo tada ljudi koji su pod njegovom kontrolom. Ja sam siguran da se i u budućnosti ta situacija nastavila, možda čak i intenzivnije", rekao je Željko Cvrtila, bivši policijski kriminalist i stručnjak za sigurnost.

Uhićenja Bandićevih suradnika su uslijedila i nakon što je Tomislav Tomašević preuzeo vlast u Gradu Zagrebu. Kaže nam da je zatekao niz nepravilnosti o kojima su obaviještene i institucije.

"O detaljima ne mogu govoriti jer bilo kakvo spominjanje toga može ugroziti otkrivanje", navodi Tomašević.

U akcijama koje smo vidjeli nakon Bandićeve smrti, kaže Renato Petek, zastupnik u gradskoj skupštini Grada Zagreba, radi se o maloj šteti za Grad. O velikima se još i ne govori.

"Od izgradnje pročistača voda gdje imamo nevjerojatne cifre, od 700 milijuna kuna koji bi se mogli razmatrati na način da se potroše toliko i potpisivati takve ugovore pa do žičare gdje je problematično 90 do 100 milijuna kuna definitivno", navodi Petek.

Tomašević zatekao loše stanje u Gradu

Tomašević je prilikom preuzimanja Grada zatekao vrlo loše stanje u gradskoj blagajni i za to krivi Bandićevo loše upravljanje gradom.

"Ne postoji sustav za određivanja najma za poslovne prostore ili komercijalne stanove, a ne socijalno ugroženim skupinama. Tu imate ogromne oscilacije. Nije jasno zašto jednom privatnom poduzeću na istoj lokaciji se daje za 2500, a drugome za 10.000", objasnio je Tomašević.

Bandićev bivši šef financija za loše financije Grada krivi - državu.

Na pitanje novinara o tome da je Tomašević rekao kada je preuzeo vlast da je Grad financijski u katastrofi, Slavko Kojić, bivši pročelnik Ureda za financije Grada Zagreba odgovara: "Ma on siromah ne razumije ništa. To ćemo mi tek vidjeti".

Na pitanje kako misli da Tomašević ne razumije, Kojić dodaje: "Pa ne razumije. On ne zna što ga je snašlo".

"Za financije nije kriv ni Bandić ni Tomašević. Za financije je kriva država koja je uskratila sedam milijardi kuna Gradu Zagrebu od 2015. godine. To je prvi Lalovac donio zakone, a onda je mali Marić nastavio tu istu priču. I oni su jednostavno sakatili proračunske prihode", rekao je.

Misli Kojić na promjene Zakona o porezu na dohodak po kojem su, ne samo Zagreb već sve ostale jedinice lokalne samouprave ostale bez dijela prihoda.

Otkako je stranka Možemo preuzela Zagreb, vidjeli smo da se pokušava što direktno, što suptilno maknuti Bandićeve ljude iz gradske uprave i iz javnih institucija.

U pet godina gotovo tisuću žalbi

Jedna od njih je Poliklinika za zaštitu djece Grada Zagreba. U pet godina bilo je gotovo tisuću žalbi. Možda je najpoznatija ona popularne pjevačice Severine.

"To roditelji koje suočimo sa zlostavljačkim ponašanjem prema djeci obilato koriste. Krenu pisati po društvenim mrežama svoju istinu, krenu nas napadati ne bi li poništili naš nalaz. Jer puno ih traži da promijenimo nalaz", kazala je Gordana Buljan Flander, bivša ravnateljica Poliklinike za zaštitu djece Grada Zagreba u Dnevniku Nove TV, 22. rujna 2021.

Nijedna žalba za vrijeme Milana Bandića nije dovela do smjene ravnateljice ili drugih čelnih ljudi Poliklinike. Ali jesu tekstovi portala H-Alter. Uslijedila je brza reakcija novog gradonačelnika.

Smijenio je Upravno vijeće Poliklinike, zatražio njezin nadzor, a ravnateljica Gordana Buljan Flander nakon niza kritika na njezin potez zabrane tekstova - dala ostavku.

"Nadam se da ćete naći stručnjaka, ili da ga već imate, koji će nastaviti voditi ovu ustanovu na način da i dalje ostane prepoznata i primjer prakse u Europi. Poštujem pravo svakog gradonačelnika da bira svoje suradnike", rekla je Buljan Flander u Dnevniku Nove TV 23. rujna 2021.

Nakon Buljan Flander, zaredale su se i druge ostavke bliskih suradnika pokojnog gradonačelnika. Na mjesto članice Upravnog vijeća zagrebačke Specijalne bolnice za plućne bolesti neopozivu ostavku dala je Natalija Prica. Isto je učinio i doktor Gzim Redžepi s mjesta predsjednika Upravnog vijeća KB Sveti duh te Doma zdravlja centar.

Neki ne žele otići sami

Dio Bandićevih ljudi u gradskoj upravi koji ne žele otići sami, štiti zakon.

"To je kao da postanete premijer i naslijedite 27 ministara iz bivše vlade, jednostavne nemate odnos povjerenja, morate ga steći, naravno da neki od njih jako dobro rade svoj posao i surađujemo, no neki su otišli, neke sam zamolio, ali zakonskog nemam mjesta da neke maknem", rekao je Tomašević.

Ne može Tomašević, koliko bi god to možda htio, ni eliminirati tako lako nekada Bandiću bliske poduzetnike poput Petra Pripuza koji je osumnjičen u spomenutoj aferi Agram.

"Koliko sam shvatio, gradonačelnik neće raskidati te ugovore već će eventualno pričekati da oni isteknu kao što je bilo za glomazni otpad. I onda mu je očito namjera da se tim poduzetnikom ne ugovori novi posao", smatra Renato Petek, zastupnik u gradskoj skupštini Grada Zagreba.

"Tomaševiću se nikako ne smije dogoditi to da se svede na 'sjaši Kurta, uzjaši Murta'. Jeste da problem postoji i da je on svoju kampanju dosta gradio i zakucao na odnosu s Ciosom tj. protiv Ciosa. I sada, ako on to želi prekinuti pošto-poto, ne može to uraditi na način da samo opet uvede nekog trećeg umjesto njih. Dakle, ti natječaji moraju biti pošteni i transparenti. Nije mu lagano, ali mora naći pošten i dobar model, a ne da opet ponavlja greške koje je radio Milan Bandić", navodi Ivan Pandžić, novinar 24sata.

Pokušavaju na životu održati Bandićevu stranku

Suradnici pokojnog gradonačelnika pokušavaju na životu održati njegovu stranku.

Slavko Kojić ekipu emisije Provjereno je dočekao s papirom na kojem je popisao što je sve dobro Bandić učinio za grad. "On je po meni čovjek koji je ostavio većinski pozitivan trag u ovome gradu", kazao je Kojić.

Nesporno je da se radilo, ali je pitanje - kako. Brojnost afera vezanih uz Bandića koje su izlazile za i nakon njegova života pokazuje da je model upravljanja bio prožet namještanjem poslova, korupcijom, nepotizmom… Nova vlast bi sada to trebala prekinuti.

"Neće biti lako, ali smo na to spremni. Znali smo u što se upuštamo, očekujem pomoć od državnih institucija da se raščisti što se može raščistiti", objašnjava Tomašević.

Frazeologizam 'sjaši Kurta da uzjaši Murta' upotrebljava se onda kada valja zaključiti da se promjenama konkretnih protagonista vlasti i moći ništa ne mijenja. Nadamo se da ga, kako kaže novinar Ivan Pandžić, nećemo morati upotrijebiti.

Emisiju gledajte četvrtkom navečer na Novoj TV, a više o pričama iz Provjerenog saznajte na novatv.hr/provjereno



Propustili ste emisiju? Pogledajte je besplatno na novatv.hr