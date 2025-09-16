Golema šteta nakon požara u Slavoniji, 60 radnika čeka obnovu: "Sve ćemo morati srušiti"

Vatrogasci su cijelu noć gasili i kontrolirali vatru. Proizvodnja je potpuno obustavljena, a 60 radnika tvornice na posao će se vratiti tek nakon velike obnove jer vatra je progutala zalihe, materijal i strojeve u pogonu.
Uzroci požara nisu poznati, a policijski očevid je u tijeku.
"Za nekakve nove izgradnje novih objekata trebat će nam 5-6 mjeseci. U jednom i drugom pogonu sve je izgorilo, tako da ćemo sve morati srušiti i graditi nove", rekao je za Dnevnik Nove TV vlasnik tvornice Stjepan Franić.