Zna se tko je prskao polje. Zna se i vlasnik polja. Zna se i da je pesticid bio nedopušten. No konkretan krivac za pomor milijuna pčela i isto toliko milijuna kuna štete u Međimurju - i dalje se ne zna.

Konkretne kaznene prijave zasad nema. Pčelari su očajni, kažu - kaznite i spriječite nesavjesno korištenje pesticida. Jer ovo nije prvi, a neće biti ni posljednji slučaj. 1150 pčelinjih zajednica, deseci milijuna jedinki - bilanca je to najvećeg pomora pčela u Hrvatskoj.

Pčelar Josip Križ ogorčen je nemarom institucija. "Da su krepala dva cucka, mislim da bi cijela zemlja bila na nogama", ljutito je dodao. Zlatko Vrtarić, pčelar iz Međimurja, kaže da nema dokaza, no da se zasad zna da su pčele otrovane, parcela zaorana, vlasnik poznat, ali da i dalje nije krivac.

Gotovo dva mjeseca nakon pomora malo je toga konkretno poznato. Angažirani su i policija, i forenzičari "Ivana Vučetića", inspektorat, Ministarstvo poljoprivrede i Zavod za javno zdravstvo Andrija Štampar. Ministrica poljoprivrede Marija Vučković objašnjava da ispitivanja nisu dokazala korištenje nedopuštenih pesticida u uginulim pčelama, ali...

"Kod dobivenih nalaza u ZJZ-u dokazali su da je u sasušenom bilju bio barem jedan nedopušteni pesticid, od toga su se vrlo vjerojatno otrovale", zaključila je. Ako se zna tko je koristio zabranjeni pesticid, a zna se, logična bi bila i kaznena prijava. U policiji nam kažu sljedeće:

"Izvješćujemo da su policijski službenici Policijske uprave međimurske sva prikupljena saznanja proslijedili Općinskom državnom odvjetništvu u Čakovcu."

Općinsko nas je uputilo na županijsko, a oni u Varaždinu kažu da se još provodi kriminalističko istraživanje. Ministrica najavljuje odštetu. Kaže kako će pčelarima pomoći iz programa male vrijednosti već idući tjedan te i obnovom pčelinjih zajednica.

Nema sankcija, ne štiti se priroda

"Ja nisam zadovoljan s time da će biti samo naknada štete. Dogodit će se opet nekome drugome ili nama, ako se ne nađe krivac. Dogodit će se jer se već i događalo", nastavio je Vrtarić.

Josipu se to dogodilo, i to prije 12 godina. I on je tada, na gotovo isti način ostao bez tridesetak košnica u okolici Zagreba. Dodaje kako nikada nije saznao tko je kriv niti o kakvom se otrovu radilo. Tvrdi da mu je rečeno kako će se saznati krivac i dobiti odšteta ako to bude u interesu visoke politike.

No pčelari sumnjaju da će počinitelji biti kažnjeni. Vrtarić kaže kako je to sve jedna velika ružna poruka poljoprivrednicima da slobodno špricaju jer im se ništa ionako neće dogoditi. Na kazneni progon, kaže ministrica, ne može utjecati. Tu su državna odvjetništva na redu. Ona će, kaže, raditi na nadogradnji sustava kako bi se spriječila zlouporaba pesticida.

"Pratit ćemo kupnju pesticida kod ovlaštenih trgovaca i pojedinačne slučajeve te unaprijediti zakon o njihovoj upotrebi. Dobra je vijest da nakon pomora nema daljnjih uginuća", zaključila je. Pčelari čekaju odštetu, a prije svega pravdu. Ne samo zbog sebe već i zbog svih budućih sličnih slučajeva.

