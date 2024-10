šokirani građani

Računi im idu gore za 116 posto i tu nije kraj poskupljenjima! "Ne znam kako ćemo mi penzioneri"

Čak za 116 posto poskupio je odvoz otpada u Zadru! Građani ljutiti, no iz Čistoće kažu da to znači bolju kvalitetu usluge. No, tu nije kraj poskupljenima. Detalje donosi reporterka Dnevnia Nove TV Sanja Jurišić.