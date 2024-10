Mještani pogođenih sela nemaju mira, strepe od novih poplava i odrona: "Vidiš smrt pred sobom..."

Zbog žrtava razorne bujične poplave, u Bosni i Hercegovini proglašen je dan žalosti. Potraga za unesrećenima još traje, a svi strepe od obilne kiše koja se očekuje sutra.

Broj stradalih raste, a potraga u Donjoj Jablanici - ne staje.

"Velika količina mulja je tu. Kad se voda povukla i dalje je to do pola visine džamije. Sigurno će potraga biti teška, točno tu je vjerojatno još par tih auti s magistrale", rekao je Samir Masla iz Donje Jablanice.

Na terenu su još uvijek i pripadnici hrvatske civilne zaštite.

"Naš potražni pas je locirao jednu poziciju žrtve i trenutno se vrše iskopi tog terena. Drugi dio ekipe je na području Buturović polja, pretragom vizualnom smo vodene površine naišli na još jednu unesrećenog - mrtvu osobu", rekao je Damir Barić iz Državne intervencijske postrojbe Civilne zaštite.

Ostat će tamo još noćas. Postavljat će kontejnere koje šalje Hrvatska. Ako padne obilna kiša koja je najavljena, ostat će i duže. Za to područje izdan je narančasti meteoalarm. Svi strepe od novih odrona i klizišta, a još saniraju štetu od poplave.

"Vidiš svoju smrt pred sobom, znaš kako je to. Da je umrijet da se ne napatiš. To je ružan osjećaj, ne mogu to nikome opisati riječima kako sam osjetio", rekao je jedan od mještana.

U sanaciji pomažu brojni volonteri. Jedanaest spasilaca HGSS-a vratilo se prije dva dana.

"Užasna slika, ono što priroda može napraviti, baš velika katastrofa, to je neopisivo. uz sve to blato, stijene, bilo je baš jezivo. auto vam stoji u dnevnom boravku, garaže polomljene, pola kući nema", rekao je pročelnik HGSS-a iz Šibenika Zvonimir Cigić.

Je li za to kriv sporni kamenolom, pokazat će istraga. No, vlada hercegovačko-neretvanske županije uopće nema podatke da je kamenolom radio. U međuvremenu, otpad koji je bujica povukla iz domova, pluta Neretvom. Hidroelektrane normalno rade, a smeće se počelo uklanjati.

Pokopana prva žrtva

Prva žrtva velikih prošlotjednih poplava i odrona u BiH pokopana je u utorak u konjičkoj općini, u kojoj su brojna naselja još uvijek bez električne energije i s otežanom prometnom komunikacijom.

Na katoličkome groblju u selu Sultići pokopan je 68-ogodišnji Veselko Anđelić koji je život izgubio u noći 4. listopada kada je bujična poplava, koja je nastala uslijed velike količine padalina, prodrla u njegov dom dok je još spavao.

Pokop je predvodio župnik fra Ivica Karatović koji je u propovijedi istaknuo kako je ova nesreća stvorila duboko zajedništvo među ljudima.

"Ovakve situacije nas podsjećaju koliko je važno da zajedništvo bude naš prioritet, jer samo tako možemo nadići sve prepreke", kazao je župnik.

Pokopu su nazočili i predsjednica Vlade Hercegovačko-neretvanske županije Marija Buhač, ministar unutarnjih poslova HNŽ-a Marijo Marić i gradonačelnik Konjica Osman Ćatić.

U poplavama koje su najteže pogodile područje Buturović polja danas je otkriveno još jedno tijelo žrtve, pa se broj stradalih popeo na tri.

To su područje posjetili i državni tajnik Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske Zvonko Milas, predsjednik HDZ-a BiH i Hrvatskog narodnog sabora Dragan Čović koji su župniku vlč. Marinu Mariću uručili pomoć.

Veliki dio kuća u ovome dijelu BiH je još bez napajanja električnom energijom i pitkom vodom, te je otežano prometovanje.

Ovoj općini i drugim stradalima u poplavama i odronima u kojima je broj žrtava premašio brojku 22 upućena je i pomoć Hrvatske biskupske konferencije i Caritasa Hrvatske u ukupnom iznosu od 170.000 eura, izvijestili su iz Caritasa BiH.

