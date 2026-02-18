Odvjetnik Nicolierovih o ultimatumu za izručenje ubojice i koje će poteze povući: "Uz političku moć Francuske, nadamo se da ćemo uspjeti"

Obitelj Jean-Michela Nicoliera, mučki ubijenog vukovarskog branitelja, uputila je Srbiji posljednje upozorenje tražeći izručenje osumnjičenih za njegovo ubojstvo te odštetu u iznosu od 200.000 eura.

Opunomoćenik obitelji Arnaud Bilen izjavio je kako su od Srbije zatražili suradnju u okviru kaznenog postupka koji se vodi u Francuskoj, uključujući dostavu adrese navodnog počinitelja Spasoja Petkovića i njegovih pomagača, među kojima je i Veselin Šljivančanin. U diplomatskoj noti predanoj srpskom veleposlanstvu u Parizu zatraženo je i izručenje osumnjičenika.

Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić naglasio je kako je za ostvarivanje prava na odštetu nužno provesti odgovarajući sudski postupak. Što se tiče izručenja, izrazio je skepsu, podsjetivši da je srbijanski sud Spasoju Petkoviću dodijelio status svjedoka suradnika te da su se oglušili na zahtjeve Hrvatske. Zbog toga je Hrvatska obustavila postupak i svu dokumentaciju predala francuskim vlastima.

Bilen ističe da se postupak u Francuskoj nastavlja te vjeruje da je pri kraju, nakon čega bi mogla biti izdana međunarodna tjeralica. Nada se da će politička težina Francuske i utjecaj predsjednika Emmanuela Macrona pridonijeti uspjehu postupka.

Svjedoci zločina postoje. Dnevnik Nove TV krajem godine razgovarao je s hrvatskim braniteljem Dragutinom Berghoferom – Belim, jednim od posljednjih koji je vidio Nicoliera na Ovčari. On je opisao kako je napadač tražio "Francuza", nakon čega je Nicolier brutalno pretučen.

