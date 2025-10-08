Nakon žestokih verbalnih okršaja, održan ključan sastanak JANAFA i MOL-a: "Ne treba miješati politiku i podatke"

U srijedu su u Zagrebu održani pregovori predstavnika Jadranskog naftovoda (Janaf) i mađarske grupacije MOL oko ugovora o isporukama sirove nafte putem cjevovoda te hrvatske tvrtke prema rafinerijama MOL-a u Mađarskoj i Slovačkoj, a predsjednik Uprave Janafa Stjepan Adanić izjavio je da je došlo do promjene paradigme te da sad mogu u miru, staloženo i racionalno razgovarati.

Adanić je, naime, nakon pregovara u izjavi novinarima kazao da su smirene velike tenzije između Hrvatske i Mađarske, koje su riješili premijer Andrej Plenković i mađarski predsjednik Vlade Viktor Orban prošli tjedan u Kopenhagenu. To je, tvrdi, dovelo do toga da gospodarstvenici mogu u miru, staloženo, razgovarati s poslovnim prijateljima iz MOL-a, kao i s onima iz Naftne industrije Srbije (NIS).

Naglasio je da je Janaf kompanija od izuzetnog značenja i za RH, ali i za ovaj dio Europe. Naveo je da je Janaf otvoren za dijalog i s predstavnicima MOL-a i NIS-a, kazavši i da Uprava Janafa ima veliko iskustvo u pregovorima.

Istaknuo je da je Janaf Mađarima dokazao kapacitete kompanije, dodavši kako politiku, odnosno mađarske prigovore da Janaf nema dovoljno kapaciteta za transport nafte do njihovih rafinerija, ne treba miješati s egzaktnim podacima.

Ako će MOL preko Janafa uzimati 11 mln tona nafte, cijena će biti vrlo konkurentna

Član Uprave Janafa Vladislav Veselica rekao je da su danas počeli pregovori s delegacijom MOL Grupe te da se odvijaju u partnerskom tonu. Kazao je i da su spuštene tenzije vezano uz neke moguće prijepore jer da odgovorni pojedinci gledaju interese dviju kompanija.

Vjeruje da će u idućem razdoblju postići ugovor koji će biti prihvatljiv za obje strane. Sljedeći sastanak s predstavnicima MOL Grupe dogovoren je za kraj listopada, također u Zagrebu.

Pregovori, istaknuo je, mogu trajati dok se obje strane ne usuglase.

"Mi smo svjesni naše odgovornosti kao strateškog europskog naftovoda i vjerujem da je i MOL Grupa svjesna okolnosti u kojima oni posluju. Prema tome, ignoriranje činjenice da Janaf postoji sigurno nije u interesu MOL Grupe", kazao je Veselica.

Dodao je kako Janaf s MOL-om posluje od 2013. godine, ponovivši da je u potpunosti spreman snabdijevat obje MOL-ove rafinerije, što je projektnom studijom i potvrđeno.

Rekao je da je kapacitet Janafa je 14,78 milijuna tona, ovisno o gustoći nafte.

Uprava Janafa tražit će rješenja koja će biti iskorak u njihovom povećanju transporta za MOL-ove rafinerije, kazao je Veselica dodavši kako u svijetu ne postoji benchmark vezano za cijene naftovoda.

Ponovio je da je Janaf listana kompanija koja ima skupštinu, dioničare, dividende. Ako će MOL od Janafa uzimati 11 milijuna tona nafte, onda će Janafove cijene u odnosu na Družbu biti vrlo konkurentne, ustvrdio je Veselica.

Janaf je, podsjetimo, danas ishodio licencu kojom se do 15. listopada ove godine odobrava sudjelovanje u aktivnostima koje su uobičajene i nužne za transport nafte, a u cilju dovršetka svih aktivnosti poduzetih temeljem važećeg ugovora o transportu sirove nafte.

S druge strane, Veselica ne zna je li licencu dobio i NIS, dodavši, međutim, kako je njegovo privatno mišljenje da jedna zemlja dugoročno ne može ostati bez rafinerije. Rekao je i da će, vezano uz značaj NIS-a za poslovanje Janafa, biti jako teško nadoknaditi gubitak ako stane posao sa srpskom kompanijom.

Po njemu, neupitno je da će Janaf od 2027. biti dominantan partner MOL Grupe i dviju njihovih rafinerija.