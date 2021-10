Povodom 30 godina bitke za Vukovar i 30 godina obrane Nuštra održan je Konjički maraton "Kukuruzni put" Vukovar - Nuštar. Takozvanim Kukuruznim putom, tijekom napada na Vukovar, dopremana je humanitarna i vojna pomoć te evakuirani ranjenici. U maratonu je sudjelovalo 60 jahača.

Branitelji koji su sudjelovali u Kukuruznom putu, a koji su ujedno i organizatori maratona su ponosni.

"Sjećanja baš nisu lijepa, ali na kraju s ponosom. Ipak, na kraju, stvorili smo Republiku Hrvatsku, sudjelovali smo u stvaranju na to sam ponosan, kad se vratim u povijest 30 godina, onda je bila tuga, poginuli branitelji, izvlačenje, proboj iz Vukovara, na kraju ponosan", kaže Ante Lovrić, branitelj i sudionik Kukuruznog puta. Ja sam bio aktivni sudionik obrane Bogdanovaca. Mene vežu velike uspomene za ovu obranu i za ovaj kraj", rekao je i dodao kako se iz njegove grupe izvuklo svih 18 ljudi.

"Imali smo sreću", dodaje.

"Put je bio trnovit, dugotajan, noć, kukuruzi. Zato kažem kukuruzni put, evocira uspomene, to se dešavalo baš u ovo vrijeme, vidjet ćete kukuruz je rodio kao i te godine. Kroz kukuruze ići je bilo dosta zahtjevno", kazao je Lovrić reporterki Dnevnika Nove TV Matei Drmić.

Dražen Milinković kaže kako vjerojatno nema nitko iz 3. gardijske brigade tko nije bio na Kukuruznom putu i tko nije ponosan na to.

"To je bio jedan najteži i najružniji potez obrane, a s druge strane to je bio put spasa jer tim se putem moglo jedino komunicirati i dopremiti oprema do Vukovara. Isto tako iz Vukovara izvlačiti ranjenike, ljude koje je trebalo spremiti na sigurno područje", reka je Milinković kojem se danas miješaju tuga i ponos.

"Tuga za sve prijatelje i suborce koje smo izgubili, kako na ovom ratištu tako i na ostalima. S druge strane izuzetan ponos jer kad pogledamo s čim smo stali i pred kakvu silu, vodila se kao treća armija u Europi i da smo mi stali s lakim pješadijskim naoružanjem i njih zaustavili na ovom prodoru gdje je povezano ravnim putem u dubinu Srbije", rekao je Milinković.

Ivona Milinković kaže da je došla: "Da održim tradiciju i povjest svega kako je to bilo, da pokažem ostalima kako je lijepo i da ih potaknem".

Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr