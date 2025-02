Pogledajte kako će crvi i kukci u hrani biti pripremani i korišteni: "Ne možemo vjerovati da su oni alternativa mesu, ne vidimo tu ništa dobro"

Biste li jeli crve? "Jedem sve samo ne što je živo! Crve?", rekla je Sanja. "Probao bih, svakako! Dok ne probam ne znam", rekao je Elmi. "Neka jede kome se sviđa, ja ne", poručila je Ivana.

Od ovoga tjedna na tanjurima diljem Europe naći će se nova hrana! "Crv brašnar, to je razvojni stadij kukca. To su bube. Samo se to postiže da se oni pretvore u pupe iz kojih se razviju bube", rekao je Aleksandar Gavrilović.

Još 2023. crv brašnar je dopušten u prehrani, a sada je Europska agencija za sigurnost hrane utvrdila je da je UV tretirana cijela ličinka sigurna.

"Kod UV tretiranja dolazi do porasta D vitamina u samom proizvodu i na deklaraciji se mora označiti kolika je količina D vitamina", nadodao je Gavrilović.

Iako je Europska komisija odobrila plasiranje praha od ličinki crva brašnara kao nove vrste hrane odluka nije donesena jednoglasno.

"Postojalo je skepse kod jednog dijela zastupnika, drugi su smatrali da je potrebno uvažiti mišljenje struke i da mi kao političari ne bismo smjeli svoje mišljenje davati", ispričala je Biljana Borzan.

Europska komisija tvrdi da je ovo odgovor na rastuću potražnju za hranom, pad prinosa u poljoprivredi i samoj ekologiji. "Radi se o hrani koja je vrlo jeftina za proizvodnju. Kukci su vrijedan izvor proteina. Daleko jeftinija proizvodnja je ove vrste proteina nego od mesa na koje smo mi tradicionalno naviknuli. Međutim činjenica je može postojati skepsa naših potrošača prema tako jednoj novoj hrani. Takve namirnice moraju biti vrlo jasno označene kako bi potrošači znali što konzumiraju", nadodala je Borzan.

Već ranije su odobreni skakavci i cvrčci, a na odobrenje čekaju novi insekti poput crne vojničke muhe i brašnastog moljca. No jesu li insekti zaista zdraviji, održiviji i siguran izbor?

"Samim time nešto što je uvedeno u regulativu, je ako ništa drugo, sigurno! Mi smo nacija koja je jako spora u promjenama, tradicionalni smo, što se vidi i po našoj neusklađenosti po nutricionističkim smjernicama. I izgledno je da ćemo imati jako velik otpor prema takvoj hrani", rekao je Sebastijan Orlić, sportski nutricionist.

Iz udruge Prijatelji životinja ističu kako ovo nije dobro rješenje.

"Ne možemo uopće vjerovati da bi alternativa mesu bili zapravo kukci, naime jasno je da trebamo smanjiti konzumaciju mesa i da ovo što sada radimo doslovno ide u propast, kako životinja tako i nas samih. Alternativu trebamo naći u bilju. Upravo nam bilje daje blagodati. I pored svega toga da idemo jesti ličinke crva, mljevene skakavce, dakle kukce. Jednostavno mi u tome ne vidimo ništa dobro", poručio je Luka Oman.

Sva hrana koju konzumiramo, pa i crvi, će na deklaracijama morati jasno biti istaknuti da bi ljudi znali što jedu. A na ovakvo odobrenje Europske komisije čeka još dvije tisuće kukaca.

