Zelenski Trumpu ponudio primamljivi adut pa upozorio: "Ako oni povuku svoju potporu, Europa neće moći popuniti tu prazninu"

Ako Donald Trump povuče američku potporu Ukrajini, Europa sama neće moći popuniti tu prazninu, upozorio je Volodimir Zelenski uoči možda najvažnijeg diplomatskog putovanja od početka ruske invazije prije tri godine.

"Postoje glasovi koji kažu da bi Europa mogla ponuditi sigurnosna jamstva bez Amerikanaca, i ja uvijek kažem – ne", rekao je ukrajinski predsjednik tijekom intervjua u predsjedničkoj administraciji u Kijevu. "Sigurnosna jamstva bez Amerike nisu prava sigurnosna jamstva", dodao je.

Zelenski će krajem tjedna otputovati na Münchensku sigurnosnu konferenciju, gdje očekuje susret s američkim potpredsjednikom JD Vanceom, jednim od najotvorenijih kritičara potpore Ukrajini unutar Trumpovog kruga. Na prošlogodišnjoj konferenciji Vance, tada senator, odbio je susret sa Zelenskim, a ranije je izjavio da ga ne zanima "što će se dogoditi s Ukrajinom, na ovaj ili onaj način".

Zelenski također planira sastanke s drugim članovima Trumpovog tima, kao i s utjecajnim senatorima u Münchenu, ali još nije dogovoren datum sastanka s Trumpom. No, njegov tim radi na tome. Trump je tijekom vikenda izjavio da će se vjerojatno susresti sa Zelenskim ovog tjedna, a moguće je da bi ukrajinski predsjednik iz Münchena mogao odletjeti u Washington.

Zelenski je tijekom intervjua naglasio kako će ključna poruka koju planira poslati Trumpu biti ekonomska prilika za SAD u Ukrajini, posebno kroz eksploataciju rijetkih zemnih metala.

Zelenski kaže da je tu ideju Trumpu iznio još u rujnu, kada su se sastali u New Yorku, a sada planira predstaviti "detaljniji plan" o mogućnostima za američke tvrtke, kako u obnovi Ukrajine nakon rata, tako i u eksploataciji njenih prirodnih resursa. Ukrajina ima najveće rezerve urana i titana u Europi, rekao je Zelenski, a nije u interesu Sjedinjenih Država da ti resursi padnu u ruske ruke i potencijalno budu podijeljeni s Sjevernom Korejom, Kinom ili Iranom.

No, postoji i financijski poticaj, dodao je: "Ne govorimo samo o sigurnosti, već i o novcu. Vrijedni prirodni resursi u koje možemo ponuditi našim partnerima, mogućnost ulaganja kakva prije nije postojala. Za nas to znači nova radna mjesta, za američke tvrtke to znači profit".

Zelenski je istaknuo da je ključno da američka vojna pomoć Ukrajini ostane nepromijenjena, navodeći primjer američkih sustava protuzračne obrane Patriot. "Samo Patriot nas može obraniti od svih vrsta projektila, samo Patriot. Postoje i drugi sustavi, ali oni ne mogu pružiti potpunu zaštitu. Dakle, čak i iz ovog malog primjera vidite da bez Amerike sigurnosna jamstva ne mogu biti potpuna", rekao je.

Prvi tjedni Trumpovog predsjedništva već su dali Ukrajincima razloga za zabrinutost. Globalna obustava USAid projekata, koja je u Ukrajini zaustavila stotine organizacija koje su radile na projektima od potpore ratnim veteranima do škola i skloništa, izazvala je uzbunu. Također, Trump je u intervjuu za New York Post tijekom vikenda priznao da je već razgovarao s Vladimirom Putinom telefonom kako bi pokrenuo pregovore. Na pitanje koliko su puta razgovarali, odgovorio je: "Bolje da ne kažem."

Zelenski je rekao da je vrlo važno da američki predsjednik prvo primi ukrajinsku delegaciju prije nego što se sastane s Putinom, ali nije želio kritizirati Trumpa zbog njegovih nejasnih izjava. "Očito ne želi da svi znaju detalje, i to je njegova osobna odluka", rekao je.

Razmjena teritorija?

Zelenski je izjavio da bi ponudio zamjenu teritorija koji kontrolira Kijev u ruskoj Kurskoj regiji u zamjenu za povrat ukrajinskih teritorija koji su pod okupacijom Rusije, ako bi došlo do pregovora. "Zamijenit ćemo jedan teritorij za drugi", rekao je Zelenski u intervjuu za britanski Guardian.

Zelenski nije precizirao koje bi ukrajinske teritorije tražio, rekavši da su svi ukrajinski teritoriji važni i da nema prioriteta.

Rusija trenutačno kontrolira oko 20 posto ukrajinskog teritorija na istoku i jugu zemlje, dok se bliži treća godišnjica invazije koju je pokrenula 24. veljače 2022.

Ukrajina je u kolovozu prošle godine izvela iznenadnu ofenzivu na regiju Kursk u zapadnoj Rusiji i još uvijek drži dio prvotno osvojenog teritorija, iako se njegova veličina smanjila tijekom ruskih protunapada.

Dužnosnici u Kijevu kažu da je operacija u regiji Kursk trebala zaštititi pogranična područja te da bi zauzeti teritorij mogao poslužiti kao adut u mogućim mirovnim pregovorima, čija je vjerojatnost porasla otkako se Trump vratio na funkciju američkog predsjednika.

