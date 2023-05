Dvije profesorice odlučile su uzeti stvari u svoje ruke i pripremiti djecu za bolje sutra. Zlata Paštar i Dalia Kager naša su Bolja Hrvatska!

"Odlična, zabavna i poučna, uvijek nam objasni", tako učenici govore o svojoj profesorici Daliji. Ona, obožava svoj posao. Uči ih programirati. I za njih želi više. Pa je sa slovenskim kolegom razvila projekt kojim na zabavan način želi podučiti programiranju.

To je prepoznala i Europska komisija i uvrstila ga u tri najbolja iz cijele Europe. "To je veliki uspjeh", govori Dalia Kager, profesorica informatike iz Velike Gorice. "Nove tehnologije koje su djeci bliske i zanimljive i onu aktivnost da oni nešto izrade i sami isprobaju".

Dinka je vrata svoga doma otvorila svima: ''Ti ljudi koji dolaze i prolaze nose svoje mikrosvijetove, svoje male priče''

A interes učenika za to je - velik. Uče pomoću ovakvog alata. Zove se mikrobit. "Odlučila sam probati zato što to nisam nikad radila i dobro sam odlučila, bilo je odlično", kaže Mila, a Roland dodaje "Ja bih iskreno mislio da treba više profesora to radit učenicima, stavljati malo više u mozak".

Njihovi mozgovi znanje upijaju. Pa su nagrađeni i to putem u Brisel na Sajam znanosti. Jakov kaže kako mu je bilo super. "Naučio sam neke stvari koje nisam znao".

Profesorica Dalia nanizala je uspjehe. Autorica je priručnika o umjetnoj inteligenciji. Digitalne alate uvela je i u tjelesni. Pa uređaji broje pogotke djece u koševe i golove.

Ministarstvo je taj projekt uvrstilo među najbolje! "Uvijek gledam kako da djeci približim što više toga. Kad vidite da su oni sretni, zadovoljni kad su nešto naučili, onda je to to", kaže Dalia.

Složna braća prošla trnovit put do uspjeha, zamalo ih uništio lockdown: "Zapjevao sam, rasplakao se i počeo vrištati kao luđak"

Kuhao je za predsjednike, pokušao oboriti Guinnessov rekord i pomaže osobama s invaliditetom: "Njih 90 posto danas je trajno zaposleno"

A 10-ak kilometara dalje, njezina kolegica Zlata Paštar osmislila je novi predmet. Djecu u školi uči o štednji i biznisu.

"Da su time okruženi, da čuju nešto o tome, da se na neki način pripreme za život, evo to mi je najvažnije. Nikad nije kasno za naučiti neke nove stvari i ja ih učim i naučila sam puno na vlastitom iskustvu i greškama", objašnjava profesorica Paštar.

Da ne griješe i oni, upoznaje ih s potrošačkim pravima. Uči kako otvoriti račun, ali i kako postati financijski neovisan.

Nije sve tako crno: Ovi su nam ljudi uljepšali 2022. godinu, oni su naša - bolja Hrvatska

Učenica Anamarija ima samo riječi hvale. "Stvarno nešto korisno, što se može koristit u svakidašnjem životu i što nam je potrebno jer se to nigdje ne uči".

Suatorica je i nekoliko udžbenika, surađuje s raznim udrugama, predaje i na fakultetu, a na nastavu školarcima dovodi i stručnjake s područja financija. Ravnateljica Dunja Marušić Brezetić naglašava, "Sve ono što je djeci pomaže u stvarnom realnom životu je korisno".

Korisna im je i terenska nastava pa svako malo odu negdje učiti od drugih, sljedeći je Beč. Učenica Jana slaže se "Puno je drugačije kada nešto o čemu učimo, vidimo uživo". "To može samo osvježiti nastavu i učenicima je učiniti što zanimljivijom", dodaje profesorica.

Uz sve, Zlata stigne i volontirati. Pa će uskoro i sa svojim učenicima trčati u humanitarnoj utrci čiji je cilj zasaditi što više voćki po Hrvatskoj. I Zlata i Dalia - one su profesorice koje će djeca zasigurno pamtiti.

<p>Dnevnik Nove TV pratite svaki dan od 19 sati, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr. <br />

<br />

Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga <a target="_blank" href="https://novavideo.dnevnik.hr/">besplatno na novatv.hr</a>.<br />

</p>