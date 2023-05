Zrači pozitivnom energijom, 68 joj je godina, a u njezinom domu u Šarengradu uvijek je veselo i svi su dobrodošli. Besplatno. Dinka Juričić naša je Bolja Hrvatska. Detalje donosi reporterka Dnevnika Nove TV Lara Švigir.

Vrata svoga doma Dinka Juričić je otvorila svima. Poznatima, nepoznatima, mladima, starima - nudi besplatan smještaj.

Ideja je došla poprilično blesavo, kaže Dinka: ''Imam prostor koji ne koristim, a koji nekom može dobro doći. A za sve je kriv moj tata - čim bi vidio putnika, rekao bi zovi ga, zovi ga, imamo mjesta. Tate više nema, sad sam ja preuzela.''

Terapiju druženjem, odmor i sreću mnogi pronalaze kod nje na obali Dunava. Kuća joj je smještena uz dunavsku biciklističku stazu pa kaže da ni sama ne zna koliko je ljudi u posljednje tri godine upoznala, ali svatko joj je poseban.

''Ti ljudi koji dolaze i prolaze nose svoje mikrosvijetove, svoje male priče i ostave me bogatijom nego sam bila prije, a i oni nešto ponesu'', kaže Dinka.

Kod nje se skrivaju od kiše ili samo dođu napuniti baterije. Mnogi se oduševljeno i vraćaju, a rodila su se i brojna prijateljstva.

Kao umirovljena profesorica radni vijek provela je u školama, a čak je i američke vojnike u Arizoni učila našem jeziku.

O svim svojim predivnim, kako ih opisuje, iskustvima piše i roman, ali kaže: ''Nema mene u tom romanu, ali svi ljudi koji su dotaknuli Šarengrad čine to tkivo.''

Dunav je posebna ljubav

Posebna ljubav joj je Dunav. Skuplja staklo i materijale koje priroda donese pa svaki gost dobije i uspomenu. ''Nije baš da sam dobra, rješavam se stvari koje mi ne trebaju'', kaže uz smijeh.

Na društvenim mrežama kruži i priča o livadi i baki s bijelom kosom u Šarengradu pa se neki dolaze uvjeriti u to: ''Tako je došao jedan par kampera koji je rekao ne trebamo ništa, samo smo došli provjeriti je li istina za tu baku, a ta baka sam ja.''

Na pitanje je li je ikad strah nepoznatih ljudi, jasno je odgovorila: "Ako stvaraš ogradu oko sebe, ograničavaš samo sebe. Treba računati da, razočarat ću se, da, iznevjerit će me, prevariti, bla bla, ali to nije razlog da ne sretnem sve one druge koji to neće učiniti.''

