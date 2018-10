"Davno je trebalo na vrijeme se obračunati sa svim kriminalcima i kriminalom, međutim to se u Hrvatskoj ne događa", rekao je Ivan Vilibor Sinčić iz Živog zida.

Novu aferu koja trese HDZ komentirali su i oporbeni zastupnici. SDP zaziva osnivanje saborskog istražnog povjerenstva, za koje vjeruju kako bi jedino ono moglo dati odgovore na brojna za sada neodgovorena pitanja vezana uz curenje službenih informacija iz MUP-a tijekom 2011. godine.

Živi zid proziva HDZ da za unutarstranačke obračune koriste državne institucije, a predsjednica GLAS-a sve je nazvala striptizom HDZ-a.

"Ovo je konačni striptiz i razotkrivanje HDZ-ova načina ne upravljanja državom nego vladanja ovom državom. Oni sve institucije koriste za svoje međusobne obračune i obračune unutar HDZ-a", rekla je Anka Mrak Taritaš.

"Govorim već jako dugo da je u Hrvatskoj korupcija, pogotovo otkad je ova zadnja Vlada. Sada odjednom svi sve znaju. Sada se vade iz arhiva optužnice, istrage, slučaji, optužnice, jer to nekom treba za politički obračun. Davno je trebalo na vrijeme se obračunati sa svim kriminalcima i kriminalom, međutim to se u Hrvatskoj ne događa", rekao je Ivan Vilibor Sinčić iz Živog zida.

"Tu je sada očito obračun između Karamarka i ovog dIjela HDZ-a koji je, 'ajmo tako reći, bio u mandatu do Vlade gospodina Oreškovića", ustvrdio je pak SDP-ovac Gordan Maras. "Nedopustivo je da se koriste metode koje nisu dopuštene odnosno da to ne rade institucije nego da oni dolaze do informacija i koriste ih na način na koji to njima odgovara."

Vijesti gledajte svakog dana na Novoj TV, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste vijesti? Pogledajte ih besplatno na novatv.hr.