Luksuzne kartice za tri žene i putovanja iz snova: Nevjerojatni detalji trošenja novca hrvatskih skijaša

Policija u pretrazi obiteljske kuće donedavnog glavnog operativca Hrvatskog skijaškog saveza Vedrana Pavleka stigli su zbog sumnje da je predvodio zločinačko udruženje. Kako doznajemo, tereti ga se i za pranje novca te da je s još nekoliko osoba izvukao 30 milijuna eura iz Saveza, u posljednjih 10 godina.

Pavlek nije bio doma kad su stigli istražitelji, ali je sve pratila njegova odvjetnica Laura Valković koje je ovako odgovorila na pitanje gdje joj je klijent: "Ja sad to u ovom trenutku ne bih komentirala, jer u kontaktu smo, pretraga kuće je gotova, sad će biti pretraga u Savezu njegova radnog stola i to je to."

Pretraživali su cijeli dan privremeno sjedište Saveza, u jednom zagrebačkom hotelu. Vedran Pavlek je pak, kako doznaje Dnevnik Nove TV, u Turskoj. Kad je prije nekoliko tjedana odstupio s funkcije direktora u Savezu, poručio je da nije učinio ništa pogrešno. Iz Saveza nam kratko odgovaraju:

"Trenutno su izvidi u tijeku, Hrvatski skijaški savez surađuje s institucijama te više od toga u ovom trenutku ne možemo komentirati", poručili su iz Hrvatskog skijaškog saveza.

Uz Pavleka osumnjičeni su donedavni glavni tajnik Saveza i bivši glasnogovornik. Doznajemo i na što još sumnja USKOK. Da se novac iz Saveza izvlačio putem fiktivnih poslova preko offshore tvrtki u inozemstvu, novac je sjedao na Pavlekovu tvrtku Ski Management u Monaku, a ima tvrtku i na Ibizi. Potom su novac u gotovini vraćali u Hrvatsku. Tako je i uhvaćen bivši glasnogovornik sa 120 tisuća eura na hrvatskoj granici nedavno, ali i s popisom imena na kojem je među ostalim bio i Ivica Kostelić.

"Ja mogu reći i malo u osobnom osvrtu na ovo sve skupa da sam strašno razočaran ovim svim što čitam i vidim, jer znam koje napore radimo kao Vlada i ministarstvo da osiguramo najbolje moguće uvjete za svoje sportaše", izjavio je ministar turizma i sporta Tonči Glavina.

Istražitelji su došli i do podataka da je Pavlek dio novca, dva milijuna eura, uložio u vilu na Ibizi, tri milijuna eura potrošio na skupa putovanja i dizajnersku odjeću, a luksuz se plaćao i preko kartica kojima su se služile tri žene, ukupno pola milijuna eura, sumnja USKOK.

"Nema nedodirljivih, ali ponavljam, nije dobra poruka sigurno ako se ovako nešto veže uz sport", rekao je ministar pravosuđa Damir Habijan.

Na pitanje jesu li zakazale antikorupcijske mjere, ministar je dodao: "Ne bih rekao da su zakazale, da su zakazale, ne bi došlo do otkrivanja, činjenica da ovo traje 10 i više godina nije dobra, ovdje je došlo do otkrivanja, da li toga ima još i gdje toga ima još - tu su institucije da utvrde", izjavio je Habijan.

Uhićeni su dovedeni tužiteljima na ispitivanje, dok Pavlekova odvjetnica Laura Valković poručuje da je njega ova akcija zatekla dok je na godišnjem u inozemstvu te da on nije u bijegu.