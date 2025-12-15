CIAK o velikom požaru: "Tu je najsuvremenija oprema u državi... Nema ni opasnih kemijskih spojeva u zraku"

Očitujući se o požaru, CIAK grupa je objavila da je tijekom večernjih sati u petak, 12. prosinca, "iz zasad neutvrđenih razloga došlo do zapaljenja materijala u pogonu za gospodarenje otpadom u Gubaševu bb, na jednoj od platformi koja služi za adekvatno upravljanje opasnim i neopasnim otpadom širom RH".

Kako dalje navode, lokacija u Gubaševu bila je najznačajnija lokacija CIAK Grupe u segmentu gospodarenja otpadom, a navode i da je imala najsuvremeniju opremu u RH, poput njemačkog LOFT uređaja, a nedavno su instalirali na krovu i solarne panele, ali i drugu brojnu visokotehnološku opremu.

Razmjer štete, navode, bit će utvrđen u idućim danima, kao i utjecaj na segment poslovanja sektora Ekologije unutar grupe. Podsjećaju da je CIAK d.o.o. jedan od najvećih i najcertificiranijih subjekata u RH u segmentu gospodarenja opasnim otpadom, sa svim valjanim dozvolama te redovitim inspekcijskim kontrolama, pri čemu je posljednji koordinirani inspekcijski nadzor izvršen od strane nadležnih državnih službi prije manje od 60 dana.

Požar CIAK-a u Gubaševu kod Zaboka Foto: Damir Krajac/Cropix

"U ovom trenutku, od zasad poznatih činjenica, drago nam je da je osoblje zavoda Andrije Štampar potvrdilo da van samog požarišta, u zraku nema prisustva nikakvih opasnih kemijskih spojeva", naveli su, među ostalim.

Napominju i da u segmentu opasnog otpada u Hrvatskoj surađuje sa svim ozbiljnim multinacionalnim i nacionalnim kompanijama poput Plive (Teva), Končara, General Electrica, Belupa, Hospire, Janafa, INA-e, Genere i sl. te da su za njih tijekom vikenda osigurali operativni kontinuitet poslovanja i u idućim danima, zahvaljujući prije svega lokalnim partnerima iz industrije.

U očitovanju posebice za investicijsku javnost, naveli su da segment ekologije na razini CIAK Grupe pridonosi s otprilike 8 posto prihoda i udjela u dobiti prije kamata i poreza, što se odnosi na svih 6 platformi zajedno, a uključuje sektor reciklaže baterija (na koji navedeni događaj nema utjecaja) i sektor gospodarenja otpadom.

"Od toga, sektor gospodarenja otpadom čini manje od 4 posto udjela u prihodima grupe te u ovom trenutku ne smatramo kako će ovaj događaj imati značajniji utjecaj na poslovanje CIAK Grupe kao cjeline, dok će podrazumijeva se imati značajniji utjecaj u samom sektoru gospodarenja otpadom. Prva tri kvartala objavljenih izvješća jasno prikazuju da CIAK Grupa godinu za godinom ostvaruje rekordne prihode, EBITDA-u i poslovni rezultat, pa je tako slučaj bio i ove godine u prva tri kvartala. Utjecaj ovog događaja na ukupne rezultate CIAK Grupe objavit ćemo nakon izračuna kroz naše buduće kvartalne objave", poručili su za investitore.

CIAK grupa je u prva tri ovogodišnja kvartala ostvarila 287,3 milijuna eura prihoda od prodaje ili 20 posto više nego u istom lanjskom razdoblju, dok je dobit iz poslovanja iznosila 11,4 milijuna eura ili 26 posto više, a EBITDA 22,4 milijuna eura ili 18 posto više.

Kažu i da su kroz više od 30 godina svog poslovanja zbrinuli i otpremili u odgovarajuće pogone u inozemstvo više od 500 tisuća tona opasnog otpada.

"CIAK Grupa će putem ostalih platformi segmenta ekologije te vjerujemo i budućem obnovljenom objektu na lokaciji Gubaševo bb, pokušati nastaviti pridonositi kvaliteti života u RH", poručili su. Potvrdili su i da je svim zaposlenicima s lokacije Gubaševo bb osiguran kontinuitet zaposlenja u sklopu CIAK Grupe i razine primanja, s obzirom na postojećih nekoliko kompanija, poslovnica i pogona CIAK Grupe u bližem okruženju.