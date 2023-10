Obrazloženje presude Glavašu: "Uzeli smo u obzir da je izuzetno zaslužan za obranu grada"

Bivši saborski zastupnik i ratni zapovjednik obrane Osijeka Branimir Glavaš u petak je drugi put nepravomoćno proglašen krivim za ratni zločin nad civilima 1991. godine. Riječ je o slučajevima sejlotep i garaža, za koje je sada dobio sedam godina zatvora.

Suoptužena Gordana Getoš Magdić osuđena je nepravomoćno na četiri godine zatvora, a Dino Kontić i Zdravko Dragić dobili su po tri godine.

Obrazlažući presudu, predsjednik sudskog vijeća Županijskog suda u Zagrebu sudac Dražen Kevrić je podsjetio da su svi optuženici poricali krivnju za ratni zločin, a na kraju su osuđeni na osnovi krivičnog zakona koji je vrijedio 1991. jer je za njih bio najblaži, piše N1.

Ključni dokazi zločina

"Glavaš je također poricao krivnju opisujući svoju ulogu u Domovinskom ratu. Uvjeravao je da se u njegovu slučaju radi o političkom procesu", naveo je sudac u obrazloženju.

Među dokazima važnima za ovu presudu bio je i intervju samog Glavaša u kojem je govorio o obrani Osijeka i svojoj zapovjednoj ulozi u tome. Priložene su i knjige te drugi dokumenti iz kojih je proizlazilo da je Glavaš stvarno zapovijedao iako je formalno imao status sekretara obrane. Sve to, zaključilo je sudsko vijeće, proizišlo je i iz transkripta sastanaka ondašnjeg političkog vrha.

Za zločin u garaži ključan je pak bio iskaz Krunoslava Fehira, koji je opisao kako je zarobljeniku Čedomiru Vučkoviću ulivena kiselina, a onda je upucan.

"Bez obzira na to je li Vučković umro od kiseline ili vatrenog oružja, on je u toj garaži nasilno skončao. Za to je Glavaš znao, a ništa nije poduzeo da se to spriječi", naveo je sudac te dodao kako je Glavaš na ponovljenom suđenju angažirao svjedoka koji je problematizirao upravo način na koji je taj civil ubijen.

Bacanje tijela u Dravu

Dodao je kako presuda za ubojstva civila i bacanje njihovih tijela u Dravu ključan nije bio samo iskaz Gordane Getoš Magdić, jer su i drugi svjedoci govorili da je Glavaš zapovijedao pripadnicima postrojbe koja je te zločine počinila. U svom priznanju spominjao ih je i okrivljeni Dragić.

"Radoslav Ratković preživio je privođenje u kuću te specijalne satnije. Tamo su ga ispitivali s kime surađuje, tukli ga te na kraju odveli do rijeke Drave. Morao je kleknuti, bio je vezan, netko mu je pucao u lice, nakon čega je pao u rijeku Dravu. Kako je rijeka bila plitka, uspio je izroniti i kasnije izići", citirao je sudac iskaz svjedoka Ratkovića.

Sud je na kraju utvrdio da su Glavaš i ostali postupali s izravnom namjerom, odnosno da su bili svjesni da rade nešto što je zabranjeno međunarodnim ratnim pravom. Ipak su, navodi se u presudi, u relativno kratkom vremenu počinili puno zločina.

Što je utjecalo na kazne?

No bilo je i olakotnih okolnosti. Sudac je naveo kako je Glavaš dosad neosuđivan.

"Dao je izniman doprinos nametnutom agresivnom ratu. Iako se puno polemizira treba li status branitelja biti olakotna okolnost u slučajevima ratnih zločina, uzeli smo u obzir da je ovdje riječ o osobi koja je iz Domovinskog rata izišla kao general i izuzetno je zaslužna za obranu grada u trenucima straha i neizvjesnosti nakon pada Vukovara. Od posljednje presude prošlo je 14 godina, a Glavaš otad nije kršio zakon", kazao je sudac zašto smatra da je sedam godina primjerena kazna.