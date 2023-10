FOTO Izrael silovito napao Gazu, civilima poručio: "Bježite! Preselite se na jug"

Biden odustaje od bezuvjetne podrške Izraelu?

Hamas: Nema puštanja talaca prije dogovora o prekidu vatre

šest ozlijeđenih u padu projektila na bolnicu u egipatskom gradu Tabi

američki avioni napali lokacije povezane s Iranom u Siriji

Izrael Rusiji: Protjerajte izaslanstvo Hamasa

Tijek događaja pratite u nastavku:

21:29 Južni izraelski gradovi Sderot i Ashdod su pod intenzivnim napadima projektilima, a raketira se i grad Ashkelon.

Dopisnici BBC-ja u Ashkelonu i Sderotu potvrdili su da su se večeras oglasile sirene za zračnu uzbunu.

21:26 Izraelske zračne i kopnene snage pojačavaju intenzitet svojih djelovanja u Pojasu Gaze, rekao je u petak glasnogovornik izraelske vojske, nakon izvještaja o teškom bombardiranju opkoljene enklave, gdje su onemogućeni pristup internetu i mobilnim uslugama.

"U posljednjim satima, intenzivirali smo napade u Gazi", rekao je kontraadmiral Daniel Hagari na brifingu koji je prenosila televizija.

Kazao je da ratno zrakoplovstvo provodi opsežne napade na tunele i drugu infrastrukturu.

"Povrh napada izvršenih u proteklih nekoliko dana, kopnene snage ove noći proširuju svoja djelovanja", rekao je Hagari, što je pobudilo predviđanja da možda počinje dugo očekivana kopnena invazija na Gazu.

21:18 Izraelsko ministarstvo vanjskih poslova tvrdi kako su projektile i napade dronovima koji su ranije u petak pogodili Egipat lansirao pokret Huti u Jemenu. Tvrde da je cilj napada bio naštetiti Izraelu.

"Izrael osuđuje štetu koju su egipatskim snagama sigurnosti prouzročili projektili i bespilotne letjelice koje je lansirala teroristička organizacija Huti s namjerom da naškode Izraelu", rekao je glasnogovornik ministarstva u izjavi.

Hutski pobunjenici su veliki neprijatelji Izraela i Amerike. Prošlog je tjedna vođa skupine upozorio SAD da ne intervenira u sukobu između Izraela i Hamasa, zaprijetivši da će njegove snage uzvratiti ispaljivanjem projektila i napadom dronovima, piše SkyNews.

21:08 U Gazu je stiglo još 10 kamiona humanitarne pomoći, no ono što im očajnički treba je gorivo, rekao je glasnogovornik Bijele kuće John Kirby.

21:00 "Večeras smo izgubili svaki kontakt s našim kolegama u Gazi", piše u priopćenju međunarodne dobrotvorne organizacije nakon što je u Gazi nedostupan internet.

"Ozbiljno smo zabrinuti za njihovu sigurnost i sigurnost svih ljudi u Gazi jer rastu znakovi velike kopnene eskalacije nakon gotovo tri tjedna bombardiranja. Hitno pozivamo na obnovu komunikacijskih kanala, jer to nije samo načelno pitanje, već i praktična nužnost", piše u priopćenju ActionAida. Isti problem izrazili su i iz palestinskog Crvenog polumjeseca.

20:00 Odbor Ujedinjenih naroda za rasizam je u petak izrazio zabrinutost zbog "naglog porasta dehumanizacije i rasističkog govora mržnje" Izraelaca, uključujući više dužnosnike, usmjerenog prema Palestincima od napada Hamasa 7. listopada.

Izraelska diplomatska misija u Ženevi je kritizirala priopćenje za koje tvrdi da je "iznevjerilo sve žrtve masakra 7. listopada i žrtve antisemitskih napada diljem svijeta".

19:20 Glasnogovornik izraelske vojske Daniel Hagari rekao je na konferenciji za novinare da izraelske kopnene snage večeras "šire svoje operacije". "Naše snage proširuju svoje kopnene operacije. IDF djeluje u svim dimenzijama", rekao je.

Govoreći o bolnici al Shifa, za koju IDF tvrdi da se koristi kao sjedište Hamasa, rekao je: "Razotkrili smo podzemnu sferu. Nastavit ćemo s napadima u Gazi i njezinoj okolici". Glasnogovornik izraelske vojske poručuje stanovnicima grada Gaze da se presele na jug. Kaže da su vojnici IDF-a u visokoj pripravnosti.

19:00 Jake eksplozije odjekuju Gazom. Izraelska vojska rekla je da kontinuirano provodi napade u pojasu Gaze. Na području pojasa Gaze nestalo je interneta, a stanovnici navode da su večerašnji zračni napadi najintenzivniji udari od početka sukoba.

18:55 SkyNews javlja kako je u pojasu Gaze internet trenutno nedostupan.

18:50 "Vidimo tenkovsku paljbu iz Sderota u Izraelu. Usmjerena je prema Gazi. U pojasu Gaze i u samome gradu prijavljeno je više eksplozija", izvjestio je novinar CNN-a Nic Robertson.

17:10 Izraelska vojska je u petak optužila palestinski islamistički pokret Hamas da "vodi rat iz bolnica" u pojasu Gaze i da se svojim stanovništvom koristi kao "ljudskim štitom".

"U bolnicama ima goriva kojim se Hamas koristi za svoju terorističku infrastrukturu", istaknuo je vojni glasnogovornik Daniel Hagari.

"Teroristi se slobodno kreću u bolnici al-Shifi" u gradu Gazi, najvećoj na palestinskom teritoriju i u drugim bolnicama, dodao je, opetujući izraelsku optužbu da se Hamas koristi stanovništvom Gaze kao "ljudskim štitom".

16:30 Postignut je značajan napredak u pregovorima o oslobađanju talaca koje drži Hamas, ali još uvijek postoje određeni problemi koje treba riješiti, rekli su za CNN diplomatski izvori upoznati sa situacijom.

16:20 U Gazu je stiglo još šest kamiona humanitarne pomoći, objavio je međunarodni Crveni križ.

16:06 Berlinska policija je zabranila propalestinski prosvjed protiv rata u Gazi najavljen za petak navečer na trgu Alexanderplatz u istočnom dijelu njemačkog glavnog grada.

Prosvjed je zabranjen nakon "procjene svih okolnosti i uzimanja u obzir svih interesa", priopćila je policija uoči propalestinskih i proizraelskih demonstracija zakazanih za vikend.

14:20 Hamas je spreman osloboditi civilne taoce pod uvjetom da se pusti i 6000 Palestinaca koji se nalaze u izraelskim zatvorima, rekao je iranski ministar vanjskih poslova.

Govoreći na hitnom sastanku Opće skupštine UN-a u New Yorku, Hossein Amirabdollahian rekao je da je Iran "spreman odigrati svoju ulogu u ovom vrlo važnom humanitarnom poduhvatu, zajedno s Katrom i Turskom".

Rekao je da svijet "treba podržati oslobađanje" palestinskih zatvorenika, javlja Sky News.

Izraelska vojska ranije je povećala broj ljudi za koje se vjeruje da su taoci militanata u Gazi na 229. Dosad su oslobođena četiri taoca.

13:30 Liječnički tim i deset kamiona s humanitarnom pomoći ušli su u petak u pojas Gaze preko prijelaza Rafah s Egiptom, rekao je palestinski granični dužnosnik za Reuters.

"Ovog petka ujutro ušla je skupina od deset stranih liječnika te deset kamiona u pojas Gaze preko kopnenog prijelaza Rafah, noseći vodu, hranu i lijekove, što znači da su od početka rata ušla samo 84 kamiona", rekao je dužnosnik.

Prije sadašnjeg sukoba u pojas Gaze stizalo je oko 450 kamiona s humanitarnom pomoći dnevno. Većina od 2,3 milijuna njezinih stanovnika već tada je ovisila o pomoći.

13:00 Stotine odvjetnika sa sjedištem u Velikoj Britaniji poslale su otvoreno pismo britanskom premijeru da "hitno djeluje" te upozoravaju da su na djelu ozbiljna kršenja međunarodnog prava počinjena u Gazi.

12:30 Izrael je optužio Amnesty International za antisemitizam nakon što je ta organizacija priopćila da sve strane u ratu Izraela i Hamasa "ozbiljno krše međunarodno humanitarno pravo i čine ratne zločine", piše u petak Politico.

Amnesty je u četvrtak pozvao na prekid vatre, a njegova glavna tajnica Agnes Callamard pozvala je na "hitno djelovanje" kako bi se zaštitili civili i zaustavile daljnje nevjerojatne razine ljudske patnje.

Tvrdnja da ratne zločine čine sve strane uključene u sukob naišla je na žestoku reakciju Izraela.

11:20 Američki predsjednik Joe Biden i njegov tim proteklih su dana znatno promijenili svoj ton kada govore o sukobu Izraela i Hamasa i izraelskim napadima na pojas Gaze, od bezuvjetne podrške Izraelu do naglašavanja potrebe zaštite života palestinskih civila uoči očekivane izraelske kopnene invazije.

Više pročitajte OVDJE.

10:00 O situaciji na Bliskom istoku oglasio se i Dmitrij Medvedev, bivši ruski predsjednik.

"Izrael i dalje odgađa kopnenu ofenzivu u Gazi, uglavnom pod pritiskom SAD-a i strahujući od ostatka svijeta. Ali nemojte se zavaravati. Operacija će se održati, i to s najtežim i najkrvavijim posljedicama. Moloh uvijek traži više i više žrtava, a međusobno nasilje sada će raditi godinama. Osim toga, Zapad je vrlo umoran od Ukrajine. I s entuzijazmom je prihvatio podršku Izraelu. Čak je i novi predsjednik američkog Zastupničkog doma Michael Jackson (oprostite, Mike Johnson, ali koga briga) kao svoj prvi prioritet naveo pomoć Tel Avivu", napisao je Medvedev u najnovijoj poruci na društvenoj mreži Telegram.

Medvedev se i pita bi li možda bilo bolje obnoviti proces bliskoistočnog rješenja i pokušati implementirati Rezoluciju Vijeća sigurnosti UN-a od 22. studenoga 1967.? Ili čak izvorni Plan podjele Palestine usvojen 29. studenog 1947. Rezolucijom 181 Generalne skupštine UN-a?

"Pitanja su, naravno, retorička. Uostalom, mnogo je zanimljivije dijeliti novac za tuđi rat daleko od Sjedinjenih Država. Rat se mora nastaviti", poručio je Medvedev.

Dmitrij Medvedev (Foto: Afp)

9:30 U posljednja 24 sata izraelske snage izvele su ciljane napade u središnjem području pojasa Gaze i pogodile desetke ciljeva Hamasa, objavile su Izraelske obrambene snage (IDF) u priopćenju.

Hamasovac u Moskvi

Kopnene snage praćene borbenim zrakoplovima i bespilotnim letjelicama gađale su mete u području Shuja'iyya - u kojem živi čak 100.000 ljudi. Pogođena su i druga mjesta diljem pojasa Gaze.

9:00 Predstavnik Hamasa u Moskvi navodno je rekao da izraelski taoci koje drže u Gazi ne mogu biti oslobođeni dok se ne dogovori prekid vatre, javljaju ruske novine Kommersant. Novine su citirale Abua Hamida, člana izaslanstva Hamasa u posjetu ruskoj prijestolnici, koji je rekao da skupini treba vremena da pronađe one koji su oteti 7. listopada.

Rusija ima veze sa svim ključnim igračima na Bliskom istoku, uključujući Izrael, Iran, Palestinske vlasti i Hamas. Moskva je više puta za sukob okrivila neuspjeh američke diplomacije.

7:50 Gotovo polovica Izraelaca želi da vlada odustane od invazije na pojas Gaze, pokazuje najnovija anketa koju je proveo izraelski dnevnik Maariv.

Maariv je anketirao reprezentativni uzorak od 522 odrasla Izraelca. Kada su upitani treba li vojska zemlje odmah krenuti u kopnenu ofenzivu velikih razmjera, 29 posto se složilo, dok je 49 posto reklo da bi bilo bolje pričekati, a 22 posto je bilo neodlučno.

U anketi Maariva od 19. listopada 65 posto Izraelaca poduprlo je veliku kopnenu ofenzivu.

"Gotovo je sigurno da je razvoj događaja po pitanju talaca, koji je sada na vrhu dnevnog reda, imao velik utjecaj na ovu promjenu mišljenja", napisao je Maariv, a prenosi Al Jazeera.

7:30 Čelnici država članica EU-a usuglasili su zaključke u kojima pozivaju na uspostavu humanitarnih koridora i pauza kako bi se stanovništvu Gaze hitno mogla dostaviti pomoć.

Amerikanci napali lokacije u Siriji

7:10 Rano jutros američka vojska izvela je zračne napade na dvije lokacije u istočnoj Siriji koje su povezane s Revolucionarnom gardom Irana, izvijestio je Pentagon i dodao da su napade izvršila dva borbena aviona F-16.

7:00 Izrael je pozvao Rusiju da protjera gostujuće izaslanstvo palestinske islamističke organizacije Hamas rekavši da je poziv da dođu u Moskvu sramotan.

"Hamas je teroristička organizacija gora od ISIL-a. Ruke viših po rangu pripadnika Hamasa zamrljane su krvlju više od 1400 Izraelaca koji su zaklani, ubijeni, smaknuti i spaljeni, a odgovorni su i za otmicu više od 220 Izraelaca, uključujući bebe, djecu, žene i starije", objavilo je izraelsko ministarstvo vanjskih poslova.

6:45 Prema Al Qaheri, projektil koji je pogodio Tabu povezan je s borbama u pojasu Gaze, koji se nalazi oko 220 kilometara dalje, a gdje se izraelske snage pripremaju na kopnenu invaziju, no nije poznato koja ga je od zaraćenih strana ispalila.

Footage showing the Impact Site of an Unknown Missile which Struck the Coastal Town of Taba, Egypt tonight. pic.twitter.com/4KbPKApAfh — OSINTdefender (@sentdefender) October 27, 2023



Svjedok je ispričao kako je čuo eksploziju te vidio dim i prašinu kako se dižu. Iz izraelske su vojske priopćili kako su upoznati sa sigurnosnim incidentom u egipatskom ljetovalištu na Crvenom moru u blizini granice.