Obrat na sjednici Predsjedništva HDZ-a održanoj u ponedjeljak navečer. Roditelji njegovatelji moći će primati novčanu naknadu 10 mjeseci nakon smrti djeteta, najavio je premijer Andrej Plenković.

Prošli tjedan saborska većina odbila je prijedlog oporbe da se roditeljima omogući naknada šest mjeseci nakon djetetove smrti kako ne bi morali odmah na burzu. Oporba je potom napustila sabornicu.

Iz stranke negiraju da su bili protiv prijedloga, izvjestila je reporterka Dnevnika Nove TV Sabina Tandara Knezović. Naglasak je, kažu, na donošenju cjelovitog rješenja od čije odgovornosti ne misle bježati.

"Najniži iznos naknade roditelja njegovatelja, koji je sada 4000 kuna, neće biti ispod 5000 kuna. Nije trebalo biti suza, ali niti politiziranja onih koji su nekoliko puta digli ruku protiv povećanja naknade roditelja njegovatelja, iskoristili zaista tešku situaciju koja se tiče roditelja, koji izgube dijete, da koriste to u političke svrhe", rekao je Marin Piletić, ministar obitelji i socijalne politike.

Roditelji njegovatelji: Čekamo da se administracija riješi, a djeca nam umiru

"Uvijek visi iznad glave pitanje - kada će to biti? Mi na to čekamo dugi niz godina odgovor. Prvi je nekako najoptimističniji datum, u najboljem slučaju ako bude 1. siječnja. Dešavat će se do tada tragedije i ja stvarno ne znam kome ćemo mi onda te roditelje poslati na biro - ministru Piletiću ili samom premijeru", poručila je Suzana Rešetar iz Udruge Sjena.

Oporba ogorčena

Oporba je ogorčena reakcijom premijera. Da mu je stalo do roditelja njegovatelja, kažu, taj je problem već mogao biti riješen.

"Onaj koji je želio biti veliki frajer i ostaviti zaista dojam da mu je stalo do toga, jer je to samo ostavljanje dojma, mogao je prihvatiti kao što sam ja nudila u prvom čitanju - 'prihvatite ovo, složiti kako god treba, neka u drugom čitanju dođe prijedlog od vladajućih, ali to napravite'", kazala je Anka Mrak Taritaš.

"Prije 10 dana je pismeno uputio u Hrvatski sabor prijedlog da se takav prijedlog Anke Mrak Taritaš odbije, znači negativno mišljenje, a danas, odnosno jučer, mi imamo sasvim drugu situaciju, pa se pitamo koji je premijer Plenković pravi, onaj od petka ili onaj od jučer?", komentirala je Martina Vlašić Iljkić.

"Izašli su vladajući, sjedio sam ispred na stolici, prišla mi je njihova kolegica, dakle oči su joj bile pune suze, stisla me za ruku i rekla - 'Marine mene je sram', i to vam je slika Plenkovićeva HDZ-a", rekao je Marin Miletić.

Plenković najavio izmjene zakona: "Roditelji njegovatelji nakon smrti djeteta dobivat će naknadu 10 mjeseci"

A u Dnevniku Nove TV pogledajte i razgovor s 23-godišnjom Lucijom Balažić iz Knina, čije je četverogodišnje dijete preminulo koncem prošle godine, a na burzu se trebala javiti u roku od 15 dana od smrti djeteta.

Dnevnik Nove TV pratite svaki dan od 19 sati, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



