Potpredsjednica udruge Sjena Marica Mikulić komentirala je najavu premijera Andreja Plenkovića da će se roditeljima njegovateljima pravo na naknadu produljiti 10 mjeseci nakon smrti djeteta, kao i da će se te naknade povećati.

"Iskreno, nismo očekivali, ostali smo iznenađeni. Ne bih ja to nazvala nekakvom pobjedom. Rekla bih da je to samo ispravljanje nepravde koju su roditelji njegovatelji trpjeli sve ove godine", rekla je Mikulić.

"Slušajući premijera koji spominje sustavno rješavanje problema, koji su se nakupili svih ovih godina, drago mi je da se napokon skrenula pozornost na ovu populaciju – djecu s poteškoćama i roditelje njegovatelje", dodala je tijekom razgovora za N1.

Ističe da im je drago da se povećava naknada, ali ih buni nedefiniran rok.

"Voljela bih da premijer i ministar Marin Piletić u kratkom vremenu definiraju to uredbom i da te promjene budu već od 1. travnja jer su to administrativna pitanja. Dok čekamo da se administracija riješi, nama djeca umiru. Ako postoji volja i želja, to pitanje može se riješiti klasičnom uredbom”, kazala je.

Na pitanje vjeruje li sada premijeru Plenkoviću, odgovorila je: "Ja sam nevjerni Toma do kraja, vjerovat ću ako se to napravi u kratkom roku."