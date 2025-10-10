Obavijesti Foto Video Pretražite
Studenti od svih portala najviše vjeruju DNEVNIK.hr-u: "Žele provjerene informacije"

Piše DNEVNIK.hr, 10. listopada 2025. @ 08:20 komentari
Ilustracija
Ilustracija Foto: Getty Images
Unatoč dominantnoj upotrebi društvenih mreža i video platformi za informiranje, studenti i dalje više vjeruju tradicionalnim medijima te snažno podržavaju uvođenje fact-checkinga u obrazovanje.
