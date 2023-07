Majka pretučenog mladića progovorila za Dnevnik Nove TV: "Pun je modrica i u šoku. Ne zna zašto se to dogodilo njemu"

Višestruke ozljede glave i tijela rezultat su napada na 18-godišnjaka koji se u subotu navečer dogodio u zagrebačkoj Dubravi. Tijekom povratka kući, oko 21 sat napala ga je skupina od četiri mladića, a o svemu je za Dnevnik Nove TV progovorila njegova šokirana majka.

"Dobio je udarac više puta u glavu, što rukom, što nogom. Pun je modrica i u šoku je. To su veliki podljevi, ima malo napuknuće kosti oko zuba i prema sinusima. Napadači su brzo pobjegli", rekla je reporterki Lari Švigir.

Odjeveni u crno, tramvajem su ga slijedili od trga pa u autobus, sve do jedne ulice u Dubravi. Tražili su ga upaljač i odmah napali.

"Kad je izašao iz autobusa, shvatio je da idu za njim. Nisu mu apsolutno ništa uzeli. Jednostavno je rekao da ne vidi razloga zašto se to dogodilo njemu. Danas je to bilo moje dijete. jednog dana se to može i njihovoj djeci dogoditi", ispričala je njegova majka

O sličnim slučajevima se nedavno izvještavalo, a stručnjaci ističu da je nasilja sve više. Čak jedna trećina mladih trpi neki oblik nasilja.

"Ako jedna mlada osoba, osobito u skupini s drugima, ima potrebu nekoga napasti, onda ta mlada osoba nije dobro. Onda zaslužuje nasu pažnju i skrb. Najčešće žrtve su mladi koji su po nekoj karakteristici drugačiji", objasnila je psihologinja Žana Pavlović.

Najnoviji slučaj je prijavljen policiji koja utvrđuje okolnosti brutalnog čina i traga za počiniteljima.

