Što možemo očekivati u novom tjednu? Meteorolog Darijo Brzoja donosi detalje

Iza fronte u ponedjeljak tek ostaci vlažnog, nestabilnog zraka. I dalje smo u polju izjednačenog tlaka, atmosfera će biti stabilnija, ali ne i posve stabilna pa bi, ujutro još lokalno na kopnu moglo pasti malo kiše, dok je kasnije uglavnom u gorju moguć poneki pljusak.



No u većini krajeva najvećim dijelom prevladavat će sunčano. U unutrašnjosti ujutro ponegdje kratkotrajna magla, mnogo je vlage u tlu iza ove kiše.

Na Jadranu će zapuhati bura koja podno Velebita na mahove s nedjelje na ponedjeljak i ujutro može biti jaka. Jutarnja temperatura, u unutrašnjosti od 16 do 18, u gorju oko 14 stupnjeva, dok se duž Jadrana očekuje 20-ak do najviše 24.

Poslijepodne u središnjoj Hrvatskoj pretežno sunčano i vrlo toplo. Uz dnevni razvoj oblaka, rijetko mjestimice i kraći pljusak. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, temperatura oko 27, 28 stupnjeva.



Slično i na istoku. U Slavoniji i Baranji poslijepodne prevladavat će sunčano, uz vrlo malu mogućnost za lokalni pljusak. Bit će vrlo toplo uz temperaturu od 26 do 29 stupnjeva.



U gorskoj Hrvatskoj i na sjevernom Jadranu također će najvećim dijelom prevladavati sunčano. U gorju i nestabilnije pa je poslijepodne uz jači razvoj oblaka moguć poneki izolirani pljusak.

Samo rijetko bi se kakav kišni oblak mogao pritom spustiti i do obale. Ujutro bura, danju mjestimice slab sjeverozapadnjak. Temperatura, u gorskoj Hrvatskoj od 23 do 27, a na sjevernom Jadranu 30-ak do 32 stupnja.



Najsunčanije i najtoplije, pa i vruće zadržat će se u Dalmaciji. Poslijepodne će puhati sjeverozapadnjak i jugozapadnjak, a temperatura ovdje ide i do 33 stupnja.



Temperatura mora na većini mjernih mjesta je 26 ili 27, dakle toplo, ugodno za kupanje.



I idućih nekoliko dana uglavnom će prevladavati sunčano. U utorak prema kraju dana nestabilnije, uz jače naoblačenje na sjeveru već može biti pljuskova, kojih će potom češće biti u noći i u srijedu, i to uglavnom prijepodne.

Potom opet sunčano, a nakon nešto nižih dnevnih temperatura ovih dana, u četvrtak ponovno i na kopnu vruće.

Na Jadranu idućih dana, u prvom redu također sunčano, osobito u Dalmaciji gdje će sunca i dalje biti najviše.

Na sjevernom dijelu potkraj utorka i u srijedu može biti lokalnih pljuskova praćenih grmljavinom, dok su šanse za to u Dalmaciji sredinom tjedna mnogo manje.

Povremeno će puhati umjereno jugo i južni vjetar, jedino na sjevernom Jadranu u srijedu prolazno i bura. Zadržat će se noću vrlo toplo, a danju vruće, kako i priliči prvim danima kolovoza.



Dakle, dosta sunca i u novom tjednu, uz prolazno pljuskove i grmljavinu u unutrašnjosti i na sjevernom Jadranu s utorka na srijedu.

Za sljedeći vikend stoji naznaka za novo pogoršanje, no još uvijek nije jasno u kojoj mjeri će se realizirati. Situacija će svakako biti jasnija u danima koji slijede.

