Žena koja je rodila na Paklenici nije bila svjesna trudnoće, ginekolog objašnjava kako je to moguće

Prema posljednim studijama, jedna od otprilike osam tisuća trudnoća je nevidljiva do samoga porođaja, a otprilike jedna od 450, 500 je nevidljiva do polovcie trudnoće, izvijestila je reporterka Dnevnika Nove TV Barbara Štrbac iz KBC-a Sestara Milosrdnica.

U razgovoru s reporterkom, ginekolog Dražen Butorac rekao je da mu se dogodila situacija kada je na porođaj došla žena koja nije prepoznavala trudnoću. Češće se dogodi da žena do polovice trudnoće nije svjesna da je trudna.

"Moguće je jer se svi simptomi trudnoće zamijene ili opravdaju s nekim drugim stanjima koja ta žena ima.

Postoje i slučajevi kada žena svjesno sumnja da je trudna pa negira sve te znakove i na neki način ne želi da je trudna pa donekle uvjerava samu sebe i okolinu.

Isto tako, postoje i slučajevi da se toliko dobro uvjeri da su svi ti simptomi trudnoće zbog nečeg drugoga, bilo da je to kod jačih žena dobivanje na težini pa to ne bude značajno, bilo da su to neredoviti menstruacijski ciklusi koje inače žene imaju u nekim stanjima ili bolestima pa ih poistovijeti s nekim krvaruckanjima koja se mogu javljati u trudnoći da su zapravo menstruacije", objasnio je ginekolog.

Djevojka koja je rodila na Paklenici rekla je da je imala redoviti ciklus. Žene koje nisu svjesne da su trudne nisu se udebljale ili imale izostanak menstruacije, a neke su čak imale i negativne testove za trudnoću.

Ginekolog Butorac rekao je da je malo vjerojatno da je uistinu sve bilo idealno.

"Postoje stanja i u trudnoći kada se pojavljuju sukrvice, krvarenja i tako žena to može zamijeniti s menstruacijama, a dobitak težine pogotovo kod jačih žena može se na neki način opravdati. Kod gracilnih žena je to teže i naravno, ako imate tri kile zajedno s posteljicom i svim ostalim stvarima koje idu s time je teško ne prepoznati, ali žene same sebi i okolini opravdaju iz bilo kojih razloga simptome", dodao je.

Takva situacija osim što je bila stresna za ženu, HGSS službu i svu okolinu i njenu obitelj, stres je i za liječnike. Neregulirane trudnoće su nepoznanica pa tako liječnici ne znaju što ih očekuje.

Veća je vjerojatnost da žena do polovice trudnoće nije toga svjesna, ginekolog je rekao da one to još teže mogu opravdati. Pokreti djeteta kasnije budu značajno intenzivniji.

"Postoje stanja, stresovi, okolina koja vas natjera da različite simptome koje doživljavate bilo kakve bolesti da se pomirite s njima. Možda te žene pokrete djeteta koji su značajniji u višim tjednima trudnoće poistovjete s nekim drugim razlogom", objasnio je.

Takve situacije učestalije su kod mlađih žena koje prije nisu rodile, a to govori o pritisku društva, okoline i obitelji - što te žene doživljavaju sa svojom trudnoćom, nastavio je ginekolog, ali to nije izoliran slučaj.

