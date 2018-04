Oštre kritike novog prijedloga Obiteljskog zakona stižu iz SDP-a. Članovi te stranke tvrde da je riječ o udaru na građansku Hrvatsku i da se radi o lošim rješenjima na štetu djece. Protive se i izmjenama vezanim za razvode roditelja maloljetne djece. Osim SDP-ovaca, oglasili su se i koalicijski partneri.

HNS se protivi uvođenju obrazovanja djece u skladu s vjerskim uvjerenjem roditelja. Iz te stranke poručuju da je Hrvatska sekularna država i da se vjera ne uči u školama. U Hrastu, koji je također koalicijski partner HDZ-a, pozdravljaju najavljene izmjene.

"Otvaranje teme Obiteljskog zakona u istom tjednu s Istanbulskom konvencijom i s obrazovnom reformom pokazuje da HDZ to želi staviti u isti lonac da se to zamiješa i da se to istrguje malo ovome i malo onome. Mislim da se s takvim stvarima nikako ne smije trgovati", rekao je Hrastov zastupnik Ladislav Ilčić.

Kritike su stigle i iz SDP-a.

"Danas ministrica i njen tim dovode javnost u situaciju da preispituju tko su pojedinci koji u RH imaju pravo na posvojenje djece, a 2017. zabilježena je kao godina s najmanjim brojem posvajanja u Hrvatskoj", rekla je Ivana Posavec Krivec (SDP), voditeljica Radne grupe za socijalna prava i demografiju.

