Da je uhićen ministar, u Hrvatskoj barem za oporbu više i nije neka vijest. Kao što novost nije niti da glavnom državnom odvjetniku nimalo ne vjeruju.

"Najbolji HDZ-ov dečko Turudić odjednom želi preuzeti istragu od europskih istražitelja, želi preuzeti kontrolu nad istragom. Jer tko zna štio bi još, isplivalo, tko zna... U pitanju je mobitel, tko će čitati poruke iz mobitela, Turudić ili europski istražitelji?", pita se predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić.

"Vladajući puno više vole da se njima bave domaća tijela, a ne europska, a možemo razumjeti i zašto", dodaje Arsen Bauk.



U SDP-u potpise za opoziv Vlade već imaju, a u MOST-u se čude kako Ivan Turudić, koji se još nedavno u Saboru žalio da je Državno odvjetništvo zatrpano predmetima te nema dovoljno ni ljudi ni novca ni vremena za rad, poseže za novim slučajevima umjesto da ih prepusti EPPO-u koji već na njima radi.

"Meni ovo sve smrdi na to da se pokušava zaustaviti da krakovi ove istrage odu puno dalje od samog Beroša, koji je morao otići. Pitanje je do koga bi ovo sve otišlo, možda do samoga vrha", rekao je Nikola Grmoja.

Što o prozivkama oporbe kao i o cijelome slučaju misle vladajući i premijer Andrej Plenković, pogledajte u videoprilogu novinara Dnevnika Nove TV Hrvoja Krešića.

Pročitajte i ovo Sukob nadležnosti Istrage dviju institucija dovele su do zamršene situacije, no u jednom se EPPO i USKOK slažu

Pročitajte i ovo vruća fotelja Beroševo mjesto zauzela državna tajnica, dočekali ju brojni problemi: "Za privatne džepove novca ima, a kada nam treba dići plaće..."

Pročitajte i ovo Dokumentacija od oko 150 stranica Tužitelj EPPO-a: "Očekujemo da nam kolege iz USKOK-a dostave predmet, nema sukoba nadležnosti"

Pročitajte i ovo New York uvodi naknadu Zbog gužvi od siječnja će se dodatno naplaćivati vožnja automobilom u gradu

Pročitajte i ovo vladina uredba Stigle dobre vijesti: Cijene goriva od utorka jeftinije