Mučan slučaj zlostavljanja potresao je školu u okolici Zagreba. Djetatnik škole je zlostavljao i mamio djevojčice koje su sve prijavile ravnateljici, no ona je slučaj pokušala zataškati.

Ravnateljica je puštena iz zatvora uz mjere opreza, dobila je i zabranu dolaska u školu. Domaru je određen istražni zatvor od mjesec dana zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke i opasnosti ponavljanja kaznenog djela.

Reporterka Dnevnika Nove TV Matea Ćorić Brunović je o svemu razgovarala s predsjednicom udruge Lavica Anitom Papom koja se bavi ovom teškom problematikom.

"Ostala sam zgrožena kad ste mi rekli da je ravnateljica napravila to što je napravila. Društvo nam je već dosta dugo na niskim granama. Dobro je što je ravnateljica dobila zabranu pristupa školi, ali nadam se da neće ostati samo na tome te da ona više nikada neće moći obnašati tu dužnost", rekla je Papa.

Istaknula je da prvo treba čestitati djeci što su uopće došla do ravnateljice i njoj iskazala povjerenje: "Smatrali su je osobom od povjerenja, osobom koja će ih zaštititi, a ona im je vratila na ovakav način. Mislim da je to dno".

Papa je rekla da se ovakvi slučajevi događaju prečesto. Djeca ne razgovaraju sa svojim roditeljima, vjerojatno zato što roditelji puno rade i ne obraćaju pozornost te ne komuniciraju s djecom: "Govorim ovo općenito, znam da postoje oni roditelji koji svaki dan obave neke razgovore s djecom i koji znaju što se događa, no potrebno je uzeti u obzir da kada su djeca veća, u pubertetu, oni sami odbijaju neku veću komunikaciju s roditeljima, ali roditelji trebaju biti uporni".

Objasnila je da su neki od prvih simptoma zatvaranje u svoju sobu, izbjegavanje bliskih prijatelja, odbijanje odlaska u školu, glumljenje bolesti ili temperature i slično: "To je znak da je neki alarm, možda je alarm ove vrste ili nešto drugo, no to treba biti uzbuna da trebamo doprijeti do djeteta i da se nešto događa."

