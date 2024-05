Stižu novosti za vozače, policija će imati uvid u podatke u slučaju nesreće: "Ma ljudi se neće toga pridržavati, kamufliraju gdje god mogu"

Reporterka Dnevnika Nove TV Sanja Jurišić otkrila je detalje novog Pravilnika o zdravstvenim pregledima vozača i kandidata za vozače koji na snagu stupa već idući tjedan.

Po novom, zbog išijasa i ostalih privremenih stanja liječnik vas neće prijavljivati MUP-u. Upozorit će vas.



"Za sva akutna i kratkotrajna stanja, primjerice išijas, upaljeno oko, povišena temperatura ili akutni stres sada je liječnička obveza upozoriti pacijenta da kroz određeno vrijeme nije preporučljivo upravljati vozilom", rekla je Nataša Ban Toskić, predsjednica KOHOM-a.

I to će upisati u karton. Na pacijentu je da bude savjestan i ne vozi.

No, pitanje je hoće li se ljudi pridržavati tog upozorenja.

"Neće. Ljudi su previše komotni, oni kamufliraju sve gdje mogu", rekla je Nada iz Zagreba.

"Svi moramo snositi neku razinu odgovornosti i samoprocjene što možeš ili ne", rekla je Tatjana iz Zagreba.

Ovaj pravilnik ide u dobrom smjeru, smatra prometni stručnjak Marko Šoštarić i dodaje - ne bi bilo loše i da je stroži.

"Važna je savjesnost i odgovornost kod vozača. Znači, ako stvarno dobiju od liječnika upozorenje da ne bi smjeli voziti mislim da bi trebali biti toliko svjesni i da bi se trebali toga pridržavati", poručio je Marko Šoštarić, dekan Fakulteta prometnih znanosti.

Ako se ogluši i izazove prometnu nesreću, sud i policija u svom postupku može tražiti uvid u zdravstveni karton.

"Ako se utvrdi da je to upozorenje bilo ubilježeno u zdravstvenom kartonu ili nekoj drugoj medicinskoj dokumentaciji, tada sva odgovornost se prebacuje na samog vozača", rekla je Danica Kramarić, ravnateljica uprave za primarnu zdravstvenu zaštitu, MIZ.

A što je sa zaštitom osobnih podataka? Agencija za zaštitu podataka kaže - u slučaju nesreće sud i policija mogu tražiti i dobiti te podatke na uvid. No, liječnik mora brinuti o načelu razmjernosti, da daje samo nužan opseg podataka.



"Sud ima pravo uvida i u razne druge podatke, tako da mislim da se to ne kosi s nekakvim pravom na zaštitu podataka. Kako sud i policija vide neke druge privatne podatke, tako će vidjeti i to. Mislim da se to neće zloupotrijebiti", rekao je Šoštarić.

Za kratkotrajna stanja vas neće prijaviti policiji, ali hoće za stanja koja su dugotrajnija. Primjerice, - kroničnu bolest lokomotornog sustava, tešku apneju, poremećaj ravnoteže i koordinacije, neurološki poremećaji, itd. U tom slučaju ići će se na izvanredni pregled.

"U slučaju da se utvrdi da je on ipak sposoban, a bio je upućen na izvanredni pregled od strane policije, tada taj trošak pregleda plaća MUP", istaknula je Kramarić.

Liječnici kažu kako će i sada vjerojatno dolaziti do konflikata s pacijentima.

"Nažalost, naši pacijenti vozači najčešće nisu upoznati s odredbama ovog zakona, a nitko ne voli čuti da ne smije voziti auto, osobito ako mu je to vezano za zanimanje", rekla je Ban Toskić.

Dobra vijest je da će osobe na inzulinu pod određenim uvjetima imati pravo na profesionalnu vozačku dozvolu.

