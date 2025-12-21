Milijuni su gledali dok je novinar postavljao pitanje: Njemu je oduzet mikrofon, a Putin je pisao bilješke i potom...

Novinari stalno postavljaju pitanja svjetskim čelnicima, a novinar BBC-ja Steve Rosenberg dobio je priliku postaviti pitanje ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu, predsjedniku koji je naredio invaziju na Ukrajinu. To je pitanje postavio uživo na televiziji, dok su gledali milijuni Rusa

"Moje pitanje odnosi se na budućnost Rusije. Kakvu budućnost planirate za svoju zemlju i svoj narod?", pitao sam predsjednika Putina, napisao je Rosenberg u svom osvrtu.

"Hoće li budućnost biti poput sadašnjosti, u kojoj je svako javno protivljenje službenoj liniji kažnjivo zakonom? Hoće li se pojačati lov na neprijatelje u zemlji i inozemstvu? Hoće li prekidi mobilnog interneta postati još češći? Hoće li biti novih 'specijalnih vojnih operacija'?", upitao je novinar.

Dok je Rosenberg govorio, Putin je zapisivao bilješke, a onda odgovorio. Branio je ruski represivni zakon o stranim agentima, zbog koje su se stotine Rusa koji kritiziraju vlast našli na meti vlasti.

"Nismo ga mi izmislili. Zakon je donesen u nizu zapadnih zemalja, uključujući Ameriku još 1930-ih. I svi ti zakoni, uključujući američki, mnogo su stroži", rekao je.

Međutim, novinar ističe da je ruski zakon drakonski. On isključuje "strane agente" iz mnogih aspekata javnog života, uključujući obrazovanje, državnu službu, izbore i javna događanja. Nameće financijska i imovinska ograničenja. Kazneni progon može uslijediti već nakon jedne administrativne kazne. To, napominje, nije mogao istaknuti predsjedniku Putinu jer mu je mikrofon oduzet nakon što je završio svoje pitanje. Putin nije ni odgovorio na sva pitanja jer je moderator iznenada promijenio temu.

"Ovdje je još jedno pitanje: Što će se dogoditi s BBC-jem? Suočava se s višemilijardskom tužbom američkog predsjednika?", upitao je voditelj Pavel Zarubin.

"Mislim da je predsjednik Trump u pravu", napomenuo je Putin, pa se vratio na pitanje novinara.

"Hoće li biti novih specijalnih vojnih operacija? Neće, ako se prema nama odnosite s poštovanjem i poštujete naše interese, baš kao što smo mi uvijek pokušavali činiti s vama. Osim ako nas ne varate, kao što ste učinili sa širenjem NATO-a prema istoku", rekao je ruski predsjednik.

Rosenberg ističe da je svima vidljivo da Putina pokreće duboko ukorijenjeno ogorčenje prema Zapadu. On tvrdi da su strani čelnici godinama nepoštivali, obmanjivali i lagali Rusiji te da i dalje lažu tvrdeći da Moskva namjerava napasti Europu.

"Kakva je to glupost?", izjavio je Putin.

No mnogi europski čelnici jednostavno ne vjeruju Moskvi. Uoči ruske pune invazije na Ukrajinu, ruski su dužnosnici poricali da planiraju masovni napad.

U novije vrijeme Rusiju se optužuje za kršenje europskog zračnog prostora borbenim zrakoplovima i dronovima, kao i za kibernetičke napade i sabotaže.

No, dok je završavao s odgovaranjem na pitanje, novinar BBC-ja zapitao se je li Putin pružio maslinovu grančicu Europi.

"Spremni smo odmah prekinuti neprijateljstva, pod uvjetom da se osigura srednjoročna i dugoročna sigurnost Rusije, i spremni smo surađivati s vama", poručio je.

Međutim, ako Moskva nastavi povezivati svoju dugoročnu sigurnost s maksimalističkim zahtjevima prema Ukrajini, europski će čelnici ostati skeptični, zaključio je Rosenberg.