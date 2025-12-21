Jeste li znali? Ovi faktori odlučuju hoće li klimatski šok ostaviti trajne posljedice

Za najsiromašnije ljude klimatske promjene nisu apstraktne – one znače uništenu žetvu, poplavljeni dom ili izgubljeno obrazovanje.

Nova analiza ističe pet stupova otpornosti - prihod, informacije, osiguranje, infrastrukturu i društvenu podršku. Upravo oni odlučuju hoće li klimatski šok ostaviti trajni ožiljak.

Rast prihoda daje ljudima prostor za sigurnost i opstanak. Pouzdane prognoze smanjuju štetu, a osiguranje omogućuje brži oporavak. Infrastruktura mora biti spremna za buduće oluje, a društvena podrška štiti kad sve drugo zakaže.

Znanstvenici upozoravaju – otpornost na katastrofe gradi se generacijama, a prava mjera uspjeha nisu brojke, nego ljudi koji znaju i mogu upravljati rizikom.