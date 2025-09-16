Obavijesti Foto Video Pretražite
Promjena u kalendaru

Uvode se nova cijepljenja za djecu

16. rujna 2025.
Ilustracija
Ilustracija Foto: Getty Images
Prema novom kalendaru cijepljenja, od školske godine 2025./2026. uvode se dva dodatna docjepljivanja protiv difterije, tetanusa i hripavca za djecu školske dobi, a ta promjena uvodi se ponajprije zbog nedavne epidemije hripavca, navode u Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo (HZJZ).
