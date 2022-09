Neka djeca u Splitu ne mogu dobiti mjesto u vrtiću. Tamo ne samo da najavljuju poskupljenje, već mjesecima na čekanju drže novac za neupisanu djecu. Reporteri Dnevnika Nove TV Mario Jurič i Ivan Kaštelan istražili su gdje je zapelo s novcem.

Demografske mjere omiljena su tema hrvatskih političara, a zapinju u samom startu. Za više od dvjesto splitskih mališana mjesta nije bilo ni u privatnim ustanovama. Roditelji se snalaze na razne načine.

U proračunu je rezervirana pomoć za njihove budžete u iznosu od milijun i pol kuna. Međutim, vlast gradonačelnika Ivice Puljka taj novac drži na čekanju, ali se privremeno odustalo od poskupljenja vrtića za 25 posto.

"Mi bismo željeli takvu jednu odluku donijeti uz još širu raspravu i s javnošću", rekao je Puljak 15. rujna.

Njegov pročelnik opravdanja nalazi u krizi vlasti, izborima, ali i tvrdi da se "pojavio jedan tehnički problem, a to je da je taj amandman glasio za upise u vrtiće iz 2021. godine", rekao je Mario Negotić, ovlašteni pročelnik Službe za društvene djelatnosti.

Na pitanje mogu li roditelji očekivati 700 kuna mjesečne pomoći, Negotić je odgovorio: "Vidjet ćemo. To bi ipak trebalo ići na savjetovanje, da se donese odluka na Gradskom vijeću."

Aleksandar Vučić o suđenju hrvatskim pilotima:"Tko ubije djecu, mora odgovarati"

Najzvučnija imena iz svijeta medija u Rovinju. Dražen Mavrić: "Ljudi čine razliku, ljudi čine proizvod, ljudi čine posao"

Vijećnica čiji amandman je bio prihvaćen tvrdi da nema govora o tehničkom problemu.

"Po mojoj procjeni, to može bit takav problem da ga možemo riješiti u 30 minuta. Za to je novac osiguran. Prijedlog akta izrađen je prije šest mjeseci", rekla je Ivana Ljulj Cvitanić, gradska vijećnica Mosta.

Čini se da će odluka proći jer će na njoj inzistirati i Puljkova većina u vijeću.

"Koliko god to bilo i nepopularno i možda skupa mjera, ako se gleda iz pozicije Grada, to je jednostavno naša obveza. Nadam se da tu neće biti nikakvih problema jer to je nešto od čega mi nećemo odstupiti", rekao je Davor Matijević, gradski vijećnik SDP-a.

Do dovoljnog broja mjesta u vrtiću proći će još godine jer novi objekti su još uvijek tek nacrti na papiru.

Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr