Prvog dana drugog polugodišta na snagu stupa protokol o kontroli ulaska i izlaza iz školskih ustanova, a koji donosi i nova sigurnosna pravila. Kako će se to provoditi objasnila je posebna savjetnica ministra obrazovanja Ivana Pavić Šimetin.

"Propisane su mjere kojih se sve školske ustanove trebaju pridržavati, a koje će podići razinu sigurnosti u školi", rekla je.

Budući da zaštitara nema dovoljno da pokriju sve osnovne škole, na nekim mjestima na ulazu će biti čistačice.

"To je prijelazno rješenje. Već je u raspravi pravilnik kojim će se uvesti novo radno mjesto, to je osoba koja će se brinuti za sigurnost i civilnu zaštitu u školama. Taj posao će preuzeti stručnjak koji je za to nadležan, a sada nam je osnovna mjera da vrata budu zaključana, tako da zapravo u školu ne bi trebao ni ući netko naoružan", objasnila je Pavić Šimetin.

U naredna dva mjeseca civilna zaštita će izraditi svoj dio kurikuluma u trajanju od sto sati, objasnila je, a koji će se odnositi na zaštitu i sigurnost te civilnu zaštitu. Institut za društvena istraživanja će pak, kaže savjetnica ministra, izraditi svoj dio od 60 do 70 nastavnih sati, koji će se odnositi na pedagoški pristup djetetu jer u školi ne može biti osoba koja nema osnovna znanja kako se na primjeren način odnositi prema djeci.

"U roku od šest mjeseci, svaka osoba koja se odluči na takav posao, treba položiti edukaciju. U sljedeću školsku godinu sigurno krećemo s takvim novim stručnjacima", rekla je Ivana Pavić Šimetin.

U nastavku savjetnica ministra nije otkrila koliku će plaću imati novozaposlene osobe na ovoj poziciji, te je rekla da će se to definirati koeficijentima, ovisno o razini obrazovanja.

"Svjesni smo da će i za ovo radno mjesto, kao i inače u školama, s jedne strane biti zainteresiranih, a s druge strane znamo da je uvijek pitanje kako zaposliti djelatnike", dodala je.

Zaštitari koji će od sutra biti u školama neće imati oružja.

Savjetnica Pavić Šimetin objasnila je i da su ministarstvo i Grad Zagreb ispunili sve zahtjeve roditelja iz Osnovne škole Prečko te da će se sutra djeca normalno vratiti u svoje školske klupe. Zaposlit će se psiholog, a socijalni pedagog i logoped zaposlit će se na puno radno vrijeme. Dogovoreni su i građevinski radovi koji će povećati razinu sigurnosti.

