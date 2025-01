Kao i mnoge godine dosada, Andrej Plenković česnicu je lomio na domjenku Srpskog narodnog vijeća (SNV), praćen molitvom vladike Kirila Bojovića, episkopa Srpske pravoslavne crkve.

Njegov ministar Ivan Šipić te drugi predstavnici Plenkovićevog koalicijskog partnera Domovinskog pokreta radije su bili u Dicmu, na domjenku udruge koja želi pokrenuti Hrvatsku pravoslavnu crkvu.

"Dali smo si zadatak od prošle godine da će to u pet godina biti riješeno i neće nas ništa u tome pokolebati. Sigurno da o tome neće odlučivati gospodin Pupovac. Ma neće ni Plenković, ne može nitko odlučivat o vjerskim zajednicama, postoji jasno Ustav i zakon po kojem se ona može osnovati", rekao je Predrag Mišić, saborski zastupnik DP-a.



Odnos prema SNV-u i SDSS-u za Domovinski je pokret bio ključan uvjet ulaska u Vladu. Tražili su ukidanje financiranja Novosti, tjednika kojemu je upravo SNV izdavač. O današnjem odlasku svog šefa upravo na njihov domjenak, ministar demografije govori u rukavicama.

"Premijer Plenković je svih ovih godina iskazivao poštovanje prema različitostima, nikakva to novina nije niti ekskluzivitet, da se nešto novo događa. Rekao bih, jedan sasvim normalan, prirodan dan u ovom svetom vremenu i za katolike, i za pravoslavce", rekao je Ivan Šipić.



Stipo Mlinarić ipak je bio oštriji.

"To je njegovo i to je problem HDZ-a, nije to problem Domovinskog pokreta, mi smo ovdje i bit ćemo ovdje svake godine. Ali Domovinski pokret je izbacio SDSS iz vlasti, SDSS više nije dio vlasti", rekao je Stipo Mlinarić Ćipe.



Andrej Plenković, premijer u trećem mandatu inače dobro upoznat sa svim pojedinostima hrvatske političke scene te još bolje informiran o manje više svemu što se događa u državi, ovaj je put pribjegao svom standardnom tipu odgovora za ovakve situacije.

"Ne znam ništa o tome. Ne znam ništa o tome. Ne, uopće ne znam o čemu govorite. Ne, ne znam ništa o tome, nisam na to upozoren", rekao je Andrej Plenković.



Donedavni partner Milorad Pupovac, je upozoren i ne boji se reći što misli.

"Hrvatska pravoslavna crkva ima strašnu tragediju iz vremena Drugog svjetskog rata i Pavelićevog režima kada je prvi put formirana i služila za nečasne vjerske i nečasne političke ciljeve", rekao je Milorad Pupovac, predsjednik SDSS-a i saborski zastupnik.



Ostaje vidjeti može li današnji dan izazvati bilo kakve ozbiljnije napetosti među vladajućima, no ako je suditi po dosadašnjem iskustvu - to je malo vjerojatno.

