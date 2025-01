Trump žestoko zaprijetio i naredio: "Ti taoci moraju izaći, i to odmah!"

Novoizabrani američki predsjednik Donald Trump ponovio je upozorenje Hamasu da oslobodi taoce koje drži u Gazi, u radijskom intervjuu s konzervativnim voditeljem radijskog talk showa Hughom Hewittom.

Na pitanje što je mislio kada je ranije rekao da će "pakleno platiti" ako ne oslobode taoce prije nego što on preuzme dužnost 20. siječnja, Trump je rekao: "Upravo to što sam rekao - ako te taoce ne oslobode do kad ja dođem na dužnost, pakleno će to platiti."

"Mislim da ne moram ulaziti u to... Ali to neće biti riječ 'nemoj', znate", dodao je referirajući se na upozorenje američkog predsjednika Joea Bidena od 10. listopada 2023. kada je u govoru obećao potporu Izraelu nakon Hamasovih zločina 7. listopada.

"Nastat će pakao", ponovio je i još dodao: "Ti taoci moraju izaći, moraju izaći odmah."

Ranije u intervjuu Trump je rekao: "Ja sam za Izrael. Mislim da je to svima očito... Moram dodati, i ja sam za mir. Vrijeme je. Ova borba traje već dugo, dulje nego što bi ljudi mogli shvatiti."

Trump: Razgovarao sam s Xijem preko predstavnika

U istom intervjuu Donald Trump je rekao da su on i kineski čelnik Xi Jinping razgovarali preko predstavnika te da vjeruje da će se slagati.

"Već smo razgovarali. Razgovarali smo preko njihovih predstavnika", rekao je Trump i opisao Xija kao snažnog i moćnog čovjeka kojeg poštuju u Kini.

"I mislim da ćemo se vjerojatno jako dobro slagati, predviđam", rekao je.

"Ali znate, to mora biti dvosmjerna ulica", dodao je Trump, ponavljajući optužbu da Kina ekonomski potkrada SAD.

Trump je pozvao Xija i druge strane čelnike na svoju inauguraciju u Washington kasnije ovog mjeseca, ali stručnjaci kažu da kineski čelnik vjerojatno neće prisustvovati.

Trump je imenovao brojne protukineske jastrebove na ključna mjesta u svojoj novoj administraciji, uključujući senatora Marca Rubia kao državnog tajnika. Također je rekao da će uvesti dodatne carine od 10 posto na kinesku robu osim ako Peking ne učini više kako bi zaustavio trgovinu drogom fentanilom koji izaziva snažnu ovisnost.

Prijetio je carinama većim od 60 posto na kinesku robu dok je bio u kampanji.

