Roditelji malih Jaskanaca s više eura u novčaniku lakše hodaju kroz 2025. godinu.

"Moram pohvaliti Grad ovom prilikom jer pokazuju da je obitelj prioritet, što bi trebalo biti svugdje. I ne samo da je financijska pomoć, već je i ulaganje u razvoj našeg djeteta. Ušteda je, znate i sami troškovi su veliki, pelene, robica, svaki euro dobro dođe uštedjeti sa strane i za budućnost i za štednju i za školovanje u krajnjem slučaju", rekla je Antonela Lacković iz Jastrebarskog.

Uštede su za kućni budžet itekako velike. Posebno za obitelji s više djece.

"Svi koji imamo djecu znamo kolika je to stavka u mjesečnoj i na godišnjoj razini u budžetu, tako da ustinu prekrasan poklon. Meni je to bilo 90 eura mjesečno, dalje na papir koliko ide, lako je zbrojiti. Ja imam još šest mjeseci dijete u vrtiću, ali i to je sasvim značajan iznos", ispričala je Iva iz Jastrebarskog.

U vrtiću je oko 650 djece. Uskoro se ide u izgradnju još jednog za povećanje kapaciteta.

"Lijepa, pozitivna promjena kojoj su se svi razveselili i vjerujte u prvi mah nisu vjerovali da li je to zaista tako", kaže Jadranka Stojković iz DV Radost iz Jastrebarskog.

Kada su djeca u pitanju, ističe gradonačenik, sve političke opcije digle su ruku za besplatan vrtić.

"Iznos koji je potreban da nadomjestimo ovaj nedostatak koji će nastati nakon što roditelji prestanu plaćati vrtić je nešto više od 600 tisuća eura i procjenili smo, s obzirom da se udio smanjio u odnosu na ono što Grad izdvaja, odlučili smo našim mladim roditeljima omogućiti da imaju bolji standard", rekao je Zvonimir Novosel, gradonačelnik Jastrebarskog.

Standard će se poboljšati i u Slavonskom Brodu koji također olakšava roditeljima.

"Pogotovo za mlade obitelji koje su i da ostanu ovdje u Brodu, to je ponavljam, jedna od boljih mjera", smatra Ivan iz Slavonskog Broda.

Novac koji neće u vrtić, već je našao svoje mjesto.

"Otvorili smo štednju i stavljamo sa strane jer, naravno, ne znamo kakva vremena će doći, ali svakako planiramo i ovu novu uštedu staviti sa strane", rekla je Antonela Lacković.

Isto mogu u Umagu, Belišću, Sinju, Trilju, Vrlici, Obrovcu, Pločama, Velikoj Gorici, Slavonskom Brodu, Čabru i Sisku. Siromašan je popis onih gradova koji vode računa o svojim najmlađim stanovnicima.

