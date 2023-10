Nova pravila za strane radnike: Za oporbu ideja promašena, sindikati zazivaju zapadni model

Evoldina je iz Angole stigla u Hrvatsku prije pola godine, a toliko je čekala i sve potrebne dozvole za rad. Zaposlena je u domu za starije i nemoćne i zadovoljna.



Ona je samo jedna od mnogobrojnih radnika iz trećih zemalja zaposlenih u ovome domu. U nedostatku domaće, zapošljavaju radnu snagu iz inozemstva. Ali u tome, kaže vlasnik, nemaju potpore.

"I nama fali eduakcije da se educiramo, kako pristupit stranoj radnoj snazi, kako ih educirati, prilagoditi tržištu rada. Ima li tu nekog sustava ili je to stihija? To je stihija. Sustav nije prepoznao da te ljude educiramo, prvenstveno kod jezika", kaže Pavo Ćorluka, vlasnik sanatorija.



Sada bi se, prema najavama, stranoj radnoj snazi olakšao dolazak. Sezonska ili godišnja dozvola za rad na zahtjev poslodavca ne bi bila potrebna, već samo dozvola za privremeni boravak, nakon čega bi stranci sami tražili posao. No ministar Davor Božinović poručuje da je to na dugom štapu.

"Od toga se stvorilo pitanje koje još nije u javnom prostoru i nije razrađeno i Zakon o strancima ne tretira liberalizaciju kao takvu", kaže Božinović.



Za oporbenu ljevicu i desnicu, ideja je promašena.

"Hrvatska već duže vrijeme nema jasnu i koherentnu imigracijsku politiku. Nije dobro da strani državljani bez zaposlenja mogu ulaziti u Hrvatsku i onda kad dođu tražiti posao", rekao je Stjepo Bartulica iz Domovinskog pokreta.

"Hrvatska treba donijeti useljenički zakon gdje će se regulirati određena poznavanja hrvatsjkog jezika, hrvatske kulture, povijesti i na taj će se način voditi suvisla useljenička politika", kaže Siniša Hajdaš Dončić iz SDP-a.

Sada je to više-manje na leđima nevladinih organizacija. U Centru za mirovne studije kažu da je jedino što je sustavno u ovom trenu - iskorištavanje radnika.

"Kao što se eksploatiraju i hrvatski radnici u mnogim područjima, tako su i strani radnici integrirani u sustav eksploatacije radne snage. Potplaćeni, u nakaradnim radnim uvjetima, a pitanje je i samih ugovora o radu koje ne razumiju", kaže Lucija Mulalić iz CMS-a.



Sindikati pak zazivaju zapadni model.

"Da bi trebali odrediti minimalna financijska sredstva s kojima bi ljudi iz trećih zemalja trebali raspolagati određenim financijskim sredstvima kako bi bili neovisni i mogli živjeti u razdoblju dok traže posao", ističe Krešimir Sever, predsjednik NHS-a.



Evoldina s početka priče nije imala privilegija, u Hrvatsku je stigla redovnim i težim putem, a nada se ovdje i ostati, izvijestio je reporter Dnevnika Nove TV Ivan Čorkalo.

