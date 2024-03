Repovi afere Rimac - Zašto šuti glavna državna odvjetnica? "Očekujem od Turudića da poduzme odgovarajuće korake''

Dok glavna državna odvjetnica Zlata Hrvoj Šipek šuti, javnost je ponovno čitala poruke između tužiteljice Snježane Bajan i Josipe ex Rimac. Iščitava se da nije imala zahtjeve samo za sebe, nego i za šefa kaznenog odjela šibenskog tužiteljstva da se dokopa željene funkcije.

"On je takav da će to tebi na nivou države vratit kad se probije. I moć koju je do jučer ima Pauk i klanja se njoj polako pristiže u tvoje ruke. Mnogi će se tebi kroz njega u županiji poklonit", stoji u Bajaninoj poruci.

Da ovakve poruke ne ostavljaju dobar dojam kod građana, smatra odvjetnik Ljubo Pavasović Visković: "Građanin kad to čita ne može se osjećati niti sigurno niti imati osjećaj da živi u pravno uređenoj zemlji.''

Kakav je stav u ovom slučaju Zlate Hrvoj Šipek koja je još uvijek glavna državna odvjetnica, ali i njezinih suradnika u DORH-u u Gajevoj, zanimalo je Dnevnik Nove TV, ali poručili su da glavna državna odvjetnica neće davati izjave.

Odgovora još nema na upit Dnevnika Nove TV ni od Etičkog povjerenstva DORH-a, Udruge državnih odvjetnika, USKOK-a, a ni same Snježane Bajan.

Bivša tužiteljica, danas odvjetnica Dubravka Krklec bez sustezanja tvrdi: "Upravo ta nekomunikacija ostavlja loš dojam u javnosti netransparentnosti i da se u pozadini odvija nešto što moguće upućuje na nekakve, hajmo reći, nezakonite radnje".

"Nema opravdanja za šutnju"

Slično mišljenje ima i Pavasović Visković: "Za tu šutnju nema opravdanja, ona je u ovom trenutku i dalje glavna državna odvjetnica i ona mora javnosti reći što smatra da se dogodilo u konkretnom slučaju, dakle, ja ne prejudiciram je li to kazneno djelo, nije, daleko sam od toga da bilo koga osuđujem, međutim, ona mora zauzeti stav", rekao je.

Da se štiti sam korijen problema, smatra i Krklec: "Ostavlja loš dojam i sumnja se da li ona kuća koja progoni počinitelje kaznenih djela ne progovara zapravo o onim situacijama dvojbenim koji su se očigledno zbile i unutar same njihove kuće.''

Za pokušaj napredovanja u tužiteljstvu preko političkih veza tada utjecajne HDZ-ovke Josipe Rimac USKOK je za Bajan procijenio da nije počinila kazneno djelo. Njezina nadređena u Šibeniku za jedan dio prepiske s Rimac zaključila je da ima elemenata za stegovni postupak, ali da je nastupila zastara. Za dio prepiske gdje još nije zastara nije pokrenula stegovni samo je dala smanjenu ocjenu tužiteljici.



"Definitivno u odnosu na dio poruka iz 2018. i 2019. nije nastupila u ovom trenutku zastara za pokretanje stegovnog postupka i zahtijevalo bi određenu reakciju državnog odvjetništva", tvrdi Krklec.

Od novog šefa državnog odvjetništva očekuje se da pokrene postupak.

"Očekujem od novog glavnog državnog odvjetnika da poduzme odgovarajuće korake koji će toj kući vratiti dignitet i povjerenje građana u tu instituciju", kazala je Krklec.

Bajan pomogla Rimac

DORH-u nije bilo ništa sporno ni u činjenici da je Bajan kao državna odvjetnica dala pozitivno mišljenje na prijedlog kasnije osuđene ravnateljice Uprave da se obitelji Rimac dodijeli još jedan državni stan.

Riječ je o nekretnini u Kninu. Prvo je Rimac, tadašnja gradonačelnica prije 10 godina bila osumnjičena da je sa suprugom osim stana od 126 kvadrata, neosnovano stekla vlasništvo nad još dva stana od 128 kvadrata.

Sve na štetu državnog proračuna od pola milijuna kuna. I dok je ravnateljica koja im je dodijelila stan osuđena, protiv Rimac i tadašnjeg supruga obustavljena je istraga uz objašnjenje da nemaju relevantan stupanj sumnje protiv njih. Šef DORH-a tad je bio Dinko Cvitan, šefica USKOK-a Tamara Laptoš, aktualna tužiteljica EPPO-a.



"To je na nekakav način u kaznenopravnom smislu krnja priča dakle imate počinitelja koji je nešto navodno napravio iz čistog mira, a imate osobu koja je stekla neku korist iz toga što je taj počinitelj napravio međutim ta osoba nije obuhvaćena optužnicom, dakle, jedna dosta neobična pravna pozicija", zaključio je Pavasović Visković. Kao i detalji iz ove priče, od kojih je DORH oprao ruke.

