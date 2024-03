FOTO/VIDEO Uzbuna na Pantovčaku - aktiviralo se klizište: ''Situacija nije bezazlena''

Na Pantovčaku se aktiviralo klizište. Ured predsjednika Republike Hrvatske je o svemu obavijestio nadležne gradske službe. Kažu da su obavljeni prvi stručni izvidi i očekuju skori početak radova na sanaciji klizišta, a iz Grada Zagreb najavljuju da će radovi krenuti u ponedjeljak.

Na mjestu događaja bio je i reporter Dnevnika Nove TV Ivan Čorkalo, koji je još ranije izvijestio o aktivaciji klizišta, a u najnovijem javljanju istaknuo je: "Probat ću to pojednostaviti - situacija nije kritična, ali nije ni bezazlena. Očito ovo klizište nitko nije shvaćao dovoljno ozbiljno da bi se krenulo u njegovu sanaciju.''

Podsjetio je da problem nije od jučer: "Problem je nastao još 2010., odnosno 2015. kada se kompleks ureda predsjednika nalazi u katastru, a klizišta na području Zagreba ima više od 1000. Ovo je vezano za još 20-ak koji se nalaze u krugu Ureda predsjednika, a zanimljivo je da je posljednja aktivnost posljedica događaja koji se dogodio 2020. godine prije inauguracije predsjednika Zorana Milanovića.''

Nijedna administracije nije se pozabavila sanacijom: "Noćašnjem klizištu je potpomoglo puknuće cijevi i velike količine vode koje su se izlile ovdje u šumi oko Ureda predsjednika.''

Sigurnost građana, kaže Čorkalo. nije ugrožena: "Međutim, oni sami kažu da se baš ne osjećaju ugodno. Ne osjećaju se ugodno nakon potresa kada imaju dojam da je aktivnost klizišta na Pantovčaku znatno veća, no na to utječu i brojni drugi faktori poput preizgrađenosti, a i same sječe šuma.''

Najvažnije pitanje je zašto sanacija dosad nije obavljena.

"Sasvim sigurno je prvi faktor cijena koja se procjenjivala još u kunama na višemilijunske iznose, a s obzirom na to kakve su cijene danas one će se tako kretati i u eurima. Osim toga ovdje je kompleksno i to što se radi o štićenom objektu. Veliki broj radnika morao bi raditi na sanaciji i morao bi proći određenu sigurnosnu provjeru", napomenuo je Čorkalo.

"Aktivnosti Ureda predsjednika morale bi se reducirati. Ono što će se prvo osjetiti jest da ulaz neće više biti s Pantovčaka s obzirom na to da je oštećena statika zgrade na samome ulazu i zato će se premjestiti 500-njak metara poviše."

U Uredu predsjednika u četvrtak u 10 sati bit će održan sastanak na kojem će se vidjeti tko će to sve financirati.

