"Bit će ovo ružno razdoblje, nasilje je moguće i više nego što Amerikanci žele priznati"

Američki predsjednik Joe Biden i njegov republikanski prethodnik Donald Trump, gotovo sigurni kandidati za predsjedničke izbore u studenom, pozvali su u srijedu birače Nikki Haley da ih podrže.

Biden je pozvao Haleyjine birače da ga podrže na izborima u studenom nakon što se ona u srijedu povukla iz utrke za republikansku predsjedničku nominaciju. Ona je bila posljednja Trumpova protukandidatkinja za predsjedničku nominaciju Republikanske stranke, a povukla se nakon poraza na predizborima na superutorak.

Biden je rekao da je Haley, bivša guvernerka Južne Karoline, bila spremna govoriti istinu o Trumpu, uključujući o "kaosu koji ga uvijek prati" i "njegovoj nesposobnosti da razlikuje dobro od lošeg".

"Donald Trump jasno je dao do znanja da ne želi pristaše Nikki Haley. Ja želim biti jasan: Za njih ima mjesta u mojoj kampanji", rekao je Biden, pozdravivši što je ona imala "hrabrosti" suprotstaviti se Trumpu.

No Trump je također pozvao Haleyjine birače da ga podrže. "Želio bih pozvati sve Haleyjine pristaše da se pridruže najvećem pokretu u povijesti naše zemlje", objavio je Trump na mreži Truth Social.

Ivica Puljić, dopisnik Al Jazeere, analizirao je za Dnevnik Nove TV rezultate "Super utorka".

Na pitanje može li Biden računati na dio glasova Nikky Haley i koliko su ti glasovi u ovom omjeru važni, Puljić kaže: "Može vjerojatno računati na jedan manji dio, ali to će biti gotovo zanemarivo. Ti će glasovi biti podijeljeni između njega, nešto će ići Trumpu, ali mislim da će najveći dio ostati doma i da neće izaći na izbore. No, svaki glas će biti važan. Bit će to jedna uska utrka. Ima još dosta vremena. Iduća dva mjeseca ćemo vjerojatno gledati pojačane političke reklame, vidjet ćemo tko ima više novca.''

''A to je, prema mojim saznanjima, Biden. Njegova kampanja ima više novca, no pitanje je kojim medijima će se to plasirati, jer oni koji podržavaju Trumpa ne gledaju medije koji podržavaju Bidena i obratno. Dakle, vidjet ćemo hoće li taj novac biti bačen uzaludno ili može imati nekog učinka, kao što je to bilo ranije. No, to su bili normalni izbori, a ne ovo što sada gledamo. Pitanje je gdje će otići novac koji ima Nikky Haley. Ona je dobila dosta novca za izbornu kampanju'', kazao je Puljić.

''Nikada ne smijemo zaboraviti da u SAD-u ima 27 posto registriranih demokratskih glasača. Isto toliko ih imaju republikanci, no ima čak 43 posto neovisnih glasača. Oni će odlučiti ove izbore i u to nema nimalo sumnje. Oba kandidata će se boriti za njih. Vidjeli smo dvije slabosti super utorka kod Donalda Trumpa. Fakultetski obrazovani ljudi u predgrađima su davali glasove Nikky Haley. Kod predsjednika Bidena bilo je dosta neopredijeljenih, najviše zbog njegove politike prema Gazi i Izraelu", rekao je Puljić.

Trumpova retorika je žestoka. Može li se sada očekivati isto od Bidena i njegovog tima? "Može, ali nitko ne može doseći Trumpa i njegove sljedbenike u toj retorici koja je prijeteća i vulgarna. U Sjevernoj Karolini jedan od glasača rekao je da Trump treba pobiti demokrate kada dođe na vlast. To nikada nećete čuti od glasača Joe Bidena. I tu ne govorimo o njegovoj politici, jer Biden je centrist. Govorimo o retorici'', objasnio je Puljić.

''Trump se poziva na ubojstvo, poziva se na ustanak ako ponovo bude izabran Biden. Trumpovi glasači pozivaju na teokraciju pa se spominju teorije zavjere, primjerice da Biden nije predsjednik, već da je Biden u podrumu. To dosta ljudi vjeruje. Mnogi u Kongresu podržavaju razne teorije. To nećete vidjeti kod Bidena. Njegovi sljedbenici će vjerojatno pooštriti svoju retoriku, ali vjerojatno neće biti ovo što gledamo kod Trumpa. Ako izgubi Trump na izborima, pitanje je hoće li ih priznati. Ja mislim da neće, kao što smo gledali 2020. godine. Bit će ovo ružno predizborno razdoblje. Bit će osobno između Bidena i Trumpa. Nasilje je moguće mnogo više nego što to Amerikanci žele priznati", upozorio je Puljić.

