Koalicija ljevice optužena za plagijat. Nekima je smiješno, drugima baš i ne: ''Sve to može u konačnici smanjiti vjerodostojnost''

Među porukama koje je Peđa Grbin slao u utorak jest i ona da je lijeva koalicija Za bolju Hrvatsku, a onda je u srijedu ujutro uslijedio preokret i uvjeravanje da to nije ime koalicije jer je to slogan koji je itekako koristila Kolinda Grabar Kitarović u kampanji 2015. godine.

"U ovom trenutku potpuno je jasno, ovo je koalicija za bolju Hrvatsku", samouvjereno je izjavio Grbin, a u HDZ-u su pomislili - tvoje ime zvuči poznato!



"Kolinda Grabar Kitarović kao kandidatkinja HDZ-a na izborima je imala slogan Zajedno za bolju Hrvatsku! Toliko ne prežu ni pred čim da su jednostavno rekli - pa zašto mi ne bismo upotrijebili i taj slogan!" rekao je Goran Ivanović, saborski zastupnik HDZ-a.

Ljevica reterira rečeno

No na ljevici uvjeravaju da ni u jednom trenutku koaliciju nisu planirali tako nazvati.

"Naziv koalicije usuglasit ćemo sa svim našim partnerima u danima koji su pred nama", kazao je Grbin, a na opasku da je Grabar-Kitarović imala vrlo sličan slogan kaže: "Nisam to znao."

Komunikacijska stručnjakinja Gabrijela Kišiček smatra da se neoriginalnost može različito tumačiti: "Neoriginalnost u sadržaju, političkom programu, neinventivnost, sve to može u konačnici smanjiti vjerodostojnost i SDP-a i cjelokupne koalicije.''

Za partnere u koaliciji naziv je nevažna stvar.



"Mislim da će biti teško da se nešto ne ponovi, ali možda nešto malo redizajnirati, to da", kazala je Anka Mrak Taritaš, predsjednica GLAS-a.

Uvjeravaju da će doći do imena koalicije. "Ime će se samo iskristalizirati", kazala je Marijana Puljak iz Centra.

Katarina Peović iz Radničke fronte za ime koalicije inspiraciju je pronašla u koračnicama: "Mislim da je najvažnije imati na umu da je to prvi, ali ne i zadnji korak, pa možda - koračajmo zajedno.''



Neki su u svemu vidjeli i smiješnu stranu. "Auwierdesehen, bando prokleta. Mislim, potpuno je nebitno, svu šalu na stranu, bitno je kako postići maksimalni učinak", smatra Dalija Orešković.



Pa iako ne piše na izvornom listiću, ime je itekako bitno, objašnjava Kišiček: "Loše ime koalicije stvara loš dojam o koaliciji i to će zasigurno biti jedan od argumenata za koji će se uhvatiti njihovi politički oponenti.''

Plenković nije propustio priliku

Upravo se to i dogodilo.



"Barem imaš onaj minimalan element, svatko tko je bio u kampanji zna da postoji Google, pa onda ako netko ima kreativnu ideju, ode na Google da vidi tko je prije imao tu ideju. Oni nisu imali vremena ni za to, moram priznati da je to smiješno i amaterski, svojstveno njima", rekao je premijer Andrej Plenković.

Iz Sabora su ljevici uputili i pokoji prijedlog.



"S Iblerova trga zvona ječe, SDP se od ovoga oporaviti neće. Prošli puta su se zvali Restart koalicija, sad bi mogli biti Shut down ili Game over", kazao je Ivanović.

No istini za volju - plagiranja i inspiriranja jednih od drugih u politici je bilo i ranije. Još 2013. IDS-ov Valter Flego žalio se da mu je HDZ ukrao slogan "Novo vrijeme, nova snaga".

Miroslava Škoru optuživali su da je poruku "Grad za nas" na lokalnim izborima uzeo od jedne srpske udruge, a Vesna Škare Ožbolt na istim izborima od Mosta je kopirala cijele dijelove izbornog programa.

